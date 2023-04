Adriana Calcanhotto deixa seios à mostra em show de homenagem a Gal Costa

Adriana Calcanhotto estreou, nesta quinta-feira (27), a turnê "Gal: Coisas Sagradas Permanecem", em homenagem a Gal Costa, no Salão de Atos da PUCRS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Durante a apresentação, ao finalizar a música "Dê Um Rolê", a cantora abriu a camisa e ficou com os seios de fora.

Ao encerrar a canção, ela desfilou pela beirada do palco, arrancando aplausos e sendo ovacionada pelo público, emocionado.

A homenagem, de acordo com a revista QUEM, que cobriu a apresentação, fez alusão a um dos momentos mais emblemáticos da carreira de Gal Costa, quando ela ficou com os seios à mostra em 1994 ao entoar "Brasil", música de Cazuza, como protesto político no palco no teatro Imperador, no Rio de Janeiro. Na época, o Brasil vivia a segunda eleição presidencial após a promulgação da Constituição Federal de 1988.

Gal Costa morreu aos 77 anos no dia 9 de novembro de 2022. Na época, ela estava em recuperação após passar por um procedimento de retirada de nódulo na fossa nasal direita, realizado três semanas antes.

O show de Adriana, que conta com direção da própria intérprete ao lado de Marcus Preto, será realizado em Salvador no dia 14 de maio, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves.

