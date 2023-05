Adriana Calcanhotto: "Eu me sinto conduzindo esse encontro dos fãs com Gal"

Tudo é muito especial no show Coisas Sagradas Permanecem, homenagem a Gal Costa assinada por Adriana Calcanhotto e pela equipe que acompanhava a cantora - do produtor e diretor artístico Marcos Preto, passando por músicos e técnicos. Todos queriam celebrar a memória e a permanência da baiana, que nos deixou em novembro passado. Depois de passar por cinco capitais, a turnê será encerrada neste domingo (14) em Salvador, com apresentação às 19h, na Concha Acústica do TCA.

Mais um elemento simbólico para este encontro marcado pela emoção e pelo reencontro com as canções que marcaram a trajetória de Gal. Fechar por aqui, afirma Adriana, “é desafiante, mas sem dúvida, um desafio muito bom. É uma responsabilidade maravilhosa”.

Ainda impactada com morte de Gal e dividida com o lançamento de seu álbum autoral Errante, Adriana conta que ficou alguns meses mergulhada no repertório da baiana, assintindo-a, ouvindo seus discos, revendo shows e entrevistas. “Tem sido emocionante cantar as canções, fazer esse espetáculo que talvez eu não fizesse em outro contexto. Junto com o Marcus Preto fomos escolhendo o que estaria no repertório. Inclusive foi ideia dele incluirmos as duas músicas minhas que Gal gravou, Livre do Amor e Esquadros”, conta Adriana.

O show de quase duas horas de duração traz outros clássicos como Recanto Escuro (Caetano Veloso), e Meu Nome é Gal ( Roberto e Erasmo Carlos). Adriana e Marcus, que esteve ao lado de Gal em vários projetos, assinam juntos a direção do espetáculo, que tem cenário de Omar Salomão, filho de Waly. A banda traz músicos que tocaram com Gal em seus trabalhos mais recentes. Limma (teclados), Fabio Sá (baixo) e Vitor Cabral (bateria e percussões) , Pedro Sá (guitarra e violão).

Qual o tamanho do desafio e dificuldade de montar um repertório em tributo a Gal Costa? E quais critérios você utilizou para montar esse trabalho?

Eu fiquei alguns meses mergulhada no repertório dela, assistindo Gal, ouvindo todos os discos, revendo alguns shows e entrevistas dela. E isso foi muito importante para o processo de entendimento da perda dela. Tem sido emocionante cantar as canções, fazer esse espetáculo que talvez eu não fizesse em outro contexto. Junto com o Marcus Preto fomos escolhendo o que estaria no repertório. Inclusive foi ideia dele incluirmos as duas músicas minhas que Gal gravou, “Livre do Amor” e “Esquadros”. Desde que ele me convidou, a primeira coisa que eu falei foi que queria abrir o show com “Recanto Escuro”. Pra mim é uma das coisas mais lindas que ela já gravou, uma obra-prima.

O show tem quase duas horas e, mesmo assim, a gente sabia o desafio que seria entender quais canções teriam que ficar de fora. De qualquer forma, as pessoas que têm visto o show, dizem que os pilares do repertório dela estão representados.

Como você se sentiu ao ser lembrada por Marcus Preto de maneira tão imediata para ser a voz que tocaria esse projeto?

Foi inesperado o convite, mas muito afetuoso. Receber o convite dele para cantar ao lado das pessoas que estavam com ela, dos músicos, da equipe me ajudou muito a assimilar a perda da Gal.

Seu vídeo com os seios à mostra no show viralizou e sensibilizou muita gente. Você se sentiu um pouco Gal naquele momento?

Eu aprendi com a Gal a me relacionar com um repertório, as escolhas de autores, não importando muito as origens dela. O maior desafio de interpretar Gal Costa é que ela é uma das maiores cantoras do mundo. Eu sou uma fã dela, como todos os fãs que têm ido ao show, então não se trata de um show para imitar a Gal, mas simplesmente homenageá-la. Eu me sinto conduzindo esse encontro dos fãs com ela.

O que significa trazer esse show para a terra de Gal Costa?

É desafiante, mas sem dúvida, um desafio muito bom. É uma responsabilidade maravilhosa.

FICHA

Show: Coisas Sagradas Permanecem

Onde: Concha Acústica do TCA

Quando: Domingo (14), 19h

Ingressos: R$ 200 | R$ 100 (arquibancada) e R$ 250 |R$ 125 (camarote)

Vendas no Sympla e na bilheteria.

O filme espanhol Alcarràs será exibido na abertura da mostra, neste sábado (Foto: Divulgação)

Mostra exibe 5 filmes europeus

Instituições culturais da Espanha, Alemanha, Portugal, Itália e França promovem a Mostra de Cinema Europeu, que começa neste sábado (13) e segue até quarta-feira, na Saladearte - Cinema do Museu, na Vitória, sempre às 19h. Com o tema Sustentabilidade, Ecologia e Proteção ao Meio Ambiente, a mostra traz cinco filmes, um de cada país. Na abertura será exibido o espanhol Alcarràs (2022), vencedor do Urso de Ouro em Berlim.

Na história, uma família da zona rural da Catalunha vive do cultivo de pêssegos em uma propriedade, mas se vê ameaçada quando o dono do terreno morre. Seus herdeiros decidem vender a terra para uma empresa de painéis de energia solar, dando origem a uma crise diante da iminência de que, depois de 80 anos cultivando a mesma terra, aquela possa ser sua última colheita.

No domingo é a vez do alemão Fukushima, mon Amour (2016), filme que retrata a busca por renovação e cura através da improvável amizade entre duas mulheres que enfrentam o peso da memória após o desastre nuclear de 2011. . Veja a programação completa em www.saladearte.art.br. Gratuito.

Bethânia conta sua história no documentário Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu ( Foto: Jorge Bispo/Divulgação)

Documentário sobre Bethânia será exibido no Globoplay

Lançado ano passado no cinema, o documentário Maria – Ninguém Sabe Quem Sou Eu será exibido pela primeira vez na TV neste domingo (14), às 23h, na GloboNews. Com direção e roteiro de Carlos Jardim, o filme tem como base um depoimento exclusivo da cantora, gravado no Teatro Copacabana Palace, no Rio.

O material também reúne imagens raras da cantora ao longo de 57 anos de carreira, como as dos ensaios do show antológico que Bethânia e Chico Buarque fizeram em 1975, e do espetáculo que fez com o irmão Caetano Veloso em 1978. O longa conta com a participação da atriz Fernanda Montenegro, que narra cinco textos de autores como Ferreira Gullar e Caio Fernando Abreu sobre a importância de Bethânia no cenário cultural brasileiro.



“Existem alguns documentários sobre Bethânia, todos muito bonitos. Mas eu sentia falta de um filme em que só a cantora falasse de si mesma, de suas escolhas, de como se constrói uma carreira tão vitoriosa. Gravei o depoimento com Bethânia num único dia, no Teatro Copacabana Palace. Achei que não existia lugar melhor do que um palco para conversar com uma cantora que valoriza e respeita tanto a cena”, afirmou Carlos Jardim,

