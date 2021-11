Adriana Calcanhotto faz show voz e violão no Teatro Castro Alves

A cantora Adriana Calcanhotto estará em Salvador para duas apresentações do show Voz e Violão, que acontecerá nos dias 20 e 21 de novembro (sábado e domingo) na sala principal do Teatro Castro Alves.

Acompanhada do seu virtuoso violão, a artista apresentará canções icônicas de sua autoria e que marcaram a sua carreira. Além dos clássicos, haverá também composições recentes, entre elas Era pra Ser – que está na trilha sonora da novela Nos Tempos do Imperador; Flor Encarnada, Dois de Junho e Veneno Bom – que foi a composição premiada com Menção Honrosa no International Songwriting Competition (ISC) deste ano.

Além do repertório autoral, Adriana Calcanhotto apresentará releituras para canções de Chico Buarque (Rosa dos Ventos), Caetano Veloso (O Nome da Cidade), Marina Lima/ Antônio Cícero (Três); e Amy Winehouse (Back to Black).

As vendas começam nesta sexta (5) e os ingressos serão limitados, devido à capacidade reduzida do público



SERVIÇO



O que: Adriana Calcanhotto – Show Voz e Violão

Quando: 20 e 21/11/2021

Horário: Sábado (21h) e domingo (20h)

Onde: Teatro Castro Alves

Valores: R$ 200 | R$ 100, da fila A à W; R$ 150| R$ 75, fila X à Z11.

Vendas: Site do Sympla

Informações: 3014-1209

Classificação: Livre