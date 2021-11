Adriana Calcanhotto reabre o TCA para o público

Depois um ano e oito meses sem público, devido à pandemia de covid-19, o Teatro Castro Alves finalmente vai receber a plateia neste sábado (20) e domingo (21). E a artista que tem a missão de reabrir as portas do mais importante palco da cidade é Adriana Calcanhotto, que vai apresentar o show Voz & Violão. Em janeiro de 2020, dois meses antes do início da quarentena, ela foi uma das últimas a se apresentar na Concha Acústica.

O repertório não promete muita ousadia, o que, no caso de Adriana, está longe de ser um problema. Seus clássicos estão garantidos, além de composições mais recentes como Era Pra Ser - na trilha sonora da novela Nos Tempos do Imperador -, Flor Encarnada, Dois de Junho e Veneno Bom. A compositora também vai mostrar sua força de intérprete em releituras de músicas de Chico Buarque (Rosa dos Ventos), Caetano Veloso (O Nome da Cidade), Marina Lima/ Antônio Cícero (Três); e Amy Winehouse (Back to Black).

Rose Lima, diretora artística do TCA, celebra a reabertura da casa: "É um sinal de que as coisas estão melhorando e nos dá um sopro de esperança. É uma alegria ter os artistas de volta e é uma forma de participarmos desta comunhão coletiva pela cultura e pelas artes".

Segundo Rose, a perspectiva é de que o TCA, aos poucos, retome seu ritmo. Em dezembro, haverá apresentações de diversas academias de dança e o Festival de Música da Educadora, além de um espetáculo de stand up comedy no Domingo no TCA. Em breve, Gal Costa também se apresentará.

A vinda de Adriana é iniciativa da Allcance Produções, que promoverá também dois shows de Geraldo Azevedo e Chico César. Os artistas estarão juntos no palco, nos dias 14 e 15 de janeiro. As apresentações deveriam ter ocorrido antes da pandemia e os ingressos já estavam vendidos. Os bilhetes continuam valendo, mas precisam ser atualizados na bilheteria do TCA. O valor também pode ser restituído, caso o espectador prefira. Em março ou abril, a Allcance trará Alceu Valença. Pedro Mariano, Jorge Vercillo e Whindersson também devem ser anunciados em breve.

Segundo o diretor da Allcance, Moacyr Villas Boas, o formato do show de Adriana Calcanhotto foi importante na decisão de trazê-lo para a cidade, pois tem um custo menor que a maioria dos shows, já que a artista se apresenta sozinha no palco. "Além dela, há uma equipe que pode ser considerada pequena, de sete pessoas. Neste momento, optamos por artistas parceiros da empresa, que aceitam esse formato. Adriana tem público cativo em Salvador e sabemos que não há grandes riscos", defende o empresário.

Devido às exigências das normas de segurança, a capacidade do teatro está reduzida praticamente à metade, com cerca de 770 ingressos à venda, num espaço que, normalmente, pode receber 1,5 mil pessoas. "Sabemos que o momento econômico é complicado, mas chegamos ao menor valor possível do ingresso. Desde o fim da pandemia, os custos aumentaram muito. A passagem de avião praticamente dobrou e alimentação e hotel também aumentaram muito".

Serviço

O que: Adriana Calcanhotto – Show Voz e Violão

Quando: 20 e 21/11/2021 (Sábado e Domingo)

Horário: Sábado 21h, Domingo 20h

Onde: Teatro Castro Alves

Valores: 200,00 (inteira) e 100,00 (meia) da fila A à W; 150,00 (inteira) e 75,00 (meia) da fila X à Z11.

Vendas: Site do Sympla

Informações: 3014-1209