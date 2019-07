Adriana Calcanhotto retorna a Salvador com show da turnê Margem

A cantora Adriana Calcanhotto retorna a Salvador no dia 1º de setembro com o show da sua nova turnê Margem. A apresentação acontece no Teatro SescCasa do Comércio, a partir das 21h. Os ingressos, que custam R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia), podem ser adquiridos na bilheteria do teatro ou pela internet através do site Ingresso Rápido.

(Foto: Divulgação)

O show Margem é baseado no álbum homônimo lançado em de junho. rata-se do último título da trilogia marinha iniciada por Calcanhotto em 1998 com Maritmo, continuada em 2008 com Maré e concluída neste ano de 2019 com Margem. Seu novo show combina as canções praieiras que compõem essa trilogia de álbuns lançados no espaço de dez anos entre cada um. Revisando sonoridades, atualizando sucessos e confirmando sua potência ao vivo.

No palco, deve ficar ainda mais evidente uma faceta perceptível do disco: a forte capacidade de análise de Adriana sobre suas próprias músicas. Há no álbum, mais do que em lançamentos anteriores, uma espécie de metalinguagem do fazer artístico, em canções que falam sobre a própria atividade de compor, como em Dessa Vez, em que Adriana diz: “Eu nunca soube o que fazer com as vírgulas/ Conheço umas palavras míseras”.

Ou Era Pra Ser, que sintetiza o início e o fim de uma paixão: “Era pra ser canção de amor/ Era o amor em versos/ Era pra ser sobre você (...) Era pra ser pra você (...) O amor soprou de outro lugar / Pra derrubar o que houvesse pela frente / Tenho que te falar / Que esta canção não fala mais da gente”.





SERVIÇO

O que: Adriana Calcanhotto – Show “Margem”

Quando: 1º de setembro (domingo)

Hora: 21h

Onde: Teatro SESC Casa do Comércio

Valor: R$150 (inteira) e R$75 (meia)