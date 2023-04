Adriane Galisteu achava que ia morrer com vício em cigarro

A apresentadora Adriane Galisteu, de 49 anos, já passou por vários problemas de saúde ao longo da vida, mas precisou acabar com um vício para que pudesse ter uma vida saudável: a do cigarro.

A loira comentou que precisou lutar bastante para conseguir viver sem o tabaco, enfrentando abstinência e várias ansiedades após bater o martelo para ficar limpa.

Em conversa ao podcast FabTalks, no YouTube, Galisteu disse que fumou por muitos anos e acreditava que conseguia fazer com que o seu corpo controlasse a ansiedade, mas o vício já estava em outro patamar.

"Já faz nove anos que eu parei de fumar, quase 10 anos, e eu achei que eu fosse morrer quando fosse parar de fumar, porque eu falei, 'agora vai dobrar a minha ansiedade'", disse.

Uma das ajudas foram os exercícios físicos, que fez com que ela transferisse o vício do cigarro, em melhoria de vida e bem-estar, já que atividade física pode ajudar a diminuir as ansiedades.

"Durante muito tempo eu malhei de madrugada. Me dava angústia, eu ia para esteira correr, para tentar evitar essa angústia que é o parar de fumar. É muito difícil parar de fumar, foi uma das coisas mais difíceis que fiz na vida foi esse negócio de parar de fumar. Me sinto orgulhosa de ter conseguido, mas sei que não é uma tarefa fácil", finalizou.