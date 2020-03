Adriane Galisteu diz que sogra está internada em estado grave com coronavírus

A apresentadora Adriane Galisteu usou as suas redes sociais para informar que a sua sogra, Suely Iódice, está internada com coronavírus em estado grave.

“Estamos passando por um processo de muita oração por causa dela. Ela tem a saúde muito delicada. Estamos vivendo todos os dias todas as informações do que está acontecendo no hospital. Ela está estável, mas a situação dela é grave, ela é uma senhora de 70 e poucos anos”, disse Adriane.

A atriz também disse que a sogra se contaminou com seu cunhado, que esteve no casamento da irmã da Gabriela Pugliesi. A influencer, a cantora Preta Gil e dezenas de pessoas que estavam no local se infectaram com o Covid-19. “Minha sogra tem diabetes. Faz cinco dias que a gente está vivendo uma loucura”, disse Adriane.