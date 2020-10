Adriane Galisteu é a convidada da próxima live do Alô Alô Bahia

A modelo, apresentadora e atriz Adriane Galisteu estará no próximo Alô Alô Convida*, bate-papo promovido pelo site Alô Alô Bahia. A sexta edição do projeto, que tem apresentação do jornalista Pedrinho Figueredo, acontece na quinta-feira (15), às 20h, no Instagram @sitealoalobahia.



Reconhecida internacionalmente, Galisteu começou a carreira artística aos 11 anos, como cantora do grupo infantil Chispitas, formado para gravar a trilha sonora brasileira da telenovela Chispita, em 1984. Ela ficou conhecida na adolescência ao participar do conjunto musical "Meia Soquete", no final dos anos 1980. Anos depois, ganhou notoriedade em todo o país por seu namoro com o piloto brasileiro Ayrton Senna.



Aos 47 anos, ela é mãe de Vittorio, de 10 anos, fruto do casamento com o empresário Alexandre Iódice. Adriane já fez de tudo um pouco: desfiles, campanhas publicitárias, novelas, teatro, cinema e já apresentou grandes programas de televisão. Já foi indicada e venceu ao Troféu Imprensa de Melhor Apresentadora de TV. Desde 2016, mantém seu canal no YouTube com quadros interativos.



Além de falar de momentos marcantes da sua carreira e vida pessoal, Galisteu também vai conversar com os seguidores do Alô Alô Bahia sobre expectativas para o Power Couple, programa que vai apresentar em 2021 na Record TV.



O Alô Alô Convida* já recebeu nomes como ACM Neto, prefeito de Salvador; Astrid Fontenelle, apresentadora e jornalista; Claudia Leitte, cantora; Sig Bergamin, um dos maiores arquitetos do país; e o empresário e coreógrafo Fabio Duarte, CEO da FitDance.