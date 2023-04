Adriane Galisteu escolhe hotel na Bahia para aproveitar aniversário

Depois de iniciar as comemorações do aniversário de 50 anos com uma viagem para a Turquia com o marido e o filho (Alexandre Iodice e Vittorio Iodice), Adriane Galisteu escolheu a Bahia para fechar o ciclo de festa com chave de ouro.

Ela chegou nesta quarta-feira (26) em Santo André e está hospedada no Campo Bahia Hotel Villas Spa, onde acontecerá a festa de aniversário para familiares e amigos mais próximos. Galisteu aproveitou o dia à beira da piscina do hotel e compartilhou registros com os seguidores.

"Eu estou no paraíso. Está começando agora a segunda parte da comemoração dos 50 anos. Afinal, é uma idade tão marcante, não é igual às outras. Essa semana inteira ainda tem comemoração, aproveitando que tem feriado. Estou aproveitando e tirando o atraso de tantos anos de aniversário que eu não comemorei. Vai ser o mês todo de comemoração!", disse Galisteu em um vídeo no Instagram.

Leia mais em Alô Alô Bahia