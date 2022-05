Adriano Imperador apaga fotos com delegada presa com R$1,7 milhão

Várias fotos sumiram das redes sociais de Adriano Imperador nesta quarta-feira (11). As imagens em questão eram do ex-jogador ao lado de Adriana Belém, delegada presa com R$ 1,7 milhão em sua residência. Ela foi um dos alvos de uma operação deflagrada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) contra jogo do bicho, na terça-feira (10).

Os dois são amigos há anos, e Adriano chamava a delegada de "segunda mãe" e "madrinha" em vários posts nas redes sociais. "Segunda mamãe que eu amo e se tiver com raiva morde as costas", escreveu o ex-jogador, em uma das publicações apagadas. A foto, porém, foi repostada pela delegada, com a legenda original.

O perfil de Adriana, inclusive, ainda está recheado de imagens e vídeos dos dois. O registro mais recente é do aniversário do ex-atacante do Flamengo e da Inter de Milão, em fevereiro. "Que Deus te abençoe meu filho. Que Deus te dê muita saúde, paz, felicidades, conquistas! Te amamos muito! Eternamente família", postou Adriana.

Em um vídeo, também ainda disponível nas redes da delegada, Adriano aparece cantando com o filho dela. "Dois grandes amores… filhos que amo: um, Deus me proporcionou a dádiva de parir. O outro, [Deus] providenciou para que a vida cruzasse nossos destinos há mais de vinte anos e criasse esse vínculo tão forte que é como se eu o tivesse parido também! A alegria deles é a minha alegria. A dor deles é a minha dor.. E como se amam… A única dúvida é que não sei quem me dá mais trabalho".

Na tarde desta quarta-feira (11), Adriano Imperador explicou o motivo pelo qual as imagens sumiram de suas redes sociais. Segundo o ex-jogador, ele não foi o responsável por 'cortar' a amizade.

"Não fui eu que tirei as fotos da dra. Adriana do meu Instagram. Foi a minha assessora que ficou preocupada, porque eu tenho que assinar alguns contratos”, disse o ex-jogador. “Ela ficou pensando que poderia atrapalhar”, completou