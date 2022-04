Adriano Imperador assume que poderia ter jogado mais: 'Escolha'

Adriano Imperador marcou época no futebol mundial, e se tornou ídolo do Flamengo, no Brasil, e da Inter de Milão, na Itália. A carreira, porém, acabou cedo, aos 34 anos. Questionado se o fim foi precoce, o ex-jogador assumiu que poderia, sim, ter seguido no esporte, mas garantiu que decisão de parar não foi fácil.

"Eu penso que, realmente, poderia ter jogado mais. Mas a gente não tem como escolher", disse, em entrevista ao TNT Sports.

O ex-atacante também falou sobre Ronaldinho Gaúcho, que foi seu parceiro de seleção brasileira na Copa do Mundo de 2006 - e que, para muitos, também poderia ter prolongado a carreira. O meia revelado pelo Grêmio se aposentou oficialmente em 2018, aos 37 anos, mas a última partida oficial foi em 2015, pelo Fluminense, quando tinha 35 anos..

"Óbvio que a imprensa queria que eu e Ronaldinho pudéssemos jogar mais. Mas, de repente, a gente sabia que não dava mais para continuar. Às vezes a imprensa fica mais no nosso pé por isso: 'Ah, por que não jogaram mais? Poderiam ter vencido muito mais na vida", afirmou Adriano.

"Tanto eu como ele tivemos uma escolha de vida, porque não é fácil parar de jogar. É uma coisa que amamos desde pequeno, quando você vê que chegou a hora de pendurar a chuteira, é complicado para a gente também. Ele teve o motivo dele, eu tive o meu e tivemos que abandonar", completou.

Revelado pelo Flamengo, Adriano defendeu Inter de Milão, Fiorentina, Parma, São Paulo, Roma, Corinthians, Athletico Paranaense e Miami United, que foi seu último clube em 2016.