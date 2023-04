Adriano Imperador tira onda sobre Haaland e Kane: 'Quem são?'

O norueguês Erling Haaland, do Manchester City, e o inglês Harry Kane, do Tottenham, são frequentemente citados entre os melhores atacantes do mundo na atualidade, sendo comparados com outras estrelas do passado que também jogaram na posição, como Adriano Imperador. Apesar de todo o sucesso, o ex-atacante de Flamengo, São Paulo, Inter de Milão e da seleção brasileira afirma desconhecer os astros do Campeonato Inglês.

"Adriano, no auge, jogou muito mais que Haaland e Harry Kane", disse um seguidor, em comentário ao vivo no Podcast Flow, no YouTube. "Quem é esse cara que tu falou aí? Conheço não. Que nome difícil é esse?", rebateu Adriano, aos risos.

Questionado pelo apresentador se também conhecia o atacante inglês Harry Kane, Adriano também disse desconhecer quem era. "Também não, cara. Que negócio é esse? Eu falo português. Quem é esse danado aí?", disse, novamente aos risos. Ao ser informado de quem tratava, o Imperador brincou. "Meu Deus do céu, tu vem falar isso pra mim? Eu não sabia nem quem estava jogando do meu lado."

A declaração de Adriano até poderia surpreender os aficionados por futebol, mas o ex-atacante de 41 anos afirmou que atualmente não assiste nem mesmo aos jogos do Flamengo, seu time de coração e clube que o revelou para o futebol.

"Eu não vejo (jogos do Flamengo), só quando meus amigos me chamam e vão lá para casa. Primeiro porque eu fico nervoso. Quando você está jogando, você não sabe o que a pessoa de fora está assistindo. Hoje eu vejo. Ainda mais eu que já joguei. Para mim a pressão é pior, eu evito de ver. É difícil eu ver jogo de futebol, muito difícil".

Adriano disputou 94 partidas pelo Flamengo, marcando 46 vezes e conquistando quatro títulos: dois Estaduais (2000 e 2001), uma Copa dos Campeões (2001) e um Campeonato Brasileiro (2009). Pela Inter de Milão, foram quatro troféus do Campeonato Italiano. Ao longo da carreira, o ex-atacante fez 202 gols em 427 jogos. Ele defendeu a seleção brasileira na Copa do Mundo da Alemanha, em 2006, e venceu a Copa América (2004) e a Copa das Confederações (2005).

Aos 22 anos, Haaland já ultrapassou Adriano em gols, tendo marcado 219 gols em 258 partidas. Harry Kane, de 29 anos, possui 344 gols em 574 jogos oficiais.