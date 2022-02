Adultos de 40 a 49 anos são maioria entre os faltosos da 3ª dose contra covid-19

A lista dos atrasados nas doses da vacina contra a covid-19 é grande em Salvador, mas a faixa etária que concentra o maior número de pessoas que não tomaram a dose de reforço do imunizante é a de adultos entre 40 e 49 anos. Segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), 146 mil pessoas dessa faixa etária ainda não compareceram aos postos.

Em segundo lugar no ranking, com 126 mil faltosos, estão pessoas de 50 a 59 anos, seguidas de outros 111 mil indivíduos com idade entre 30 e 39 anos sem a 3ª dose. No total, mais de 545 mil pessoas com 18 anos ou mais estão atrasadas com a dose de reforço na capital baiana. Já os atrasados com a 2ª dose são 189 mil.

Nesta quinta-feira (10), a terceira dose é voltada para as pessoas que tomaram a segunda até o dia 12 de outubro de 2021.

Confira os pontos de vacinação para a terceira dose nesta quinta-feira (10):

Drive-thrus: Unijorge (Paralela), Shopping Bela Vista (9h às 16h) e 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF João Roma Filho (Jardim Nova Esperança), 5º Centro (Barris), USF Antônio Lazzarotto (Plataforma), UBS Péricles Laranjeiras (Faz. Grande do Retiro), UBS Nelson Piahuy Dourado (Águas Claras), USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martim III, UBS Ministro Alkimin (Massaranduba), USF Santa Luzia (Eng. Velho de Brotas), USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II e Shopping Bela Vista (9h às 16h).