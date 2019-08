Aduriz marca de voleio e Bilbao vence Barcelona no Espanhol

O assunto quando as escalações para o jogo entre Athletic Bilbao e Barcelona foram divulgadas era a ausência do brasileiro Philippe Coutinho, que sequer figurou entre os reservas de Ernesto Valverde. O meia-atacante vai defender o Bayern de Munique por empréstimo durante esta temporada.

Dentro de sua casa, o estádio San Mamés, o Bilbao não quis saber dos problemas do Barça e contou com seu xodó, o veterano Aritz Aduriz, para vencer os atuais campeões do Espanhol nesta sexta-feira (16), por 1x0. E não foi qualquer aparição: um golaço de voleio aos 44 do segundo tempo sacramentou a vitória do time basco. A partida marcou a abertura da La Liga, o Campeonato Espanhol.

O jogo

Ousado, o Bilbao começou o jogo em cima do time culé. Titular no comando de ataque, Iñaki Williams já começou a partida mostrando que valeu a luta pela renovação de contrato até 2028, despistando o interesse do Manchester United no atacante espanhol. Ele recebeu a bola na esquerda e arriscou do meio da rua para boa defesa de ter Stegen.

Tentando arrancar as rédeas do jogo, o Barça devolveu a gentileza com uma paulada de Luisito Suárez depois de uma bobeira do Bilbao na saída de bola. O uruguaio ficou de cara, mas não conseguiu marcar.

Sem Messi, lesionado, as esperanças de criatividade no Barça ficavam a cargo de Griezmann, que fez estreia apagada, e de Ousmane Dembelé - jovem francês que ainda não encontrou o bom futebol dos tempos de Borussia Dortmund.

Quem também debutou na partida desta sexta (16) foi Frenkie de Jong, meia holandês contratado junto ao Ajax.

Primeiro jogo de Griezmann foi marcado por derrota do Barcelona (Foto: Ander Gillenea/AFP) De Jong acompanha Iñaki Williams em sua estreia oficial pelo Barça (Foto: Ander Gillenea/AFP)

No meio de tantas estreias, quem brilhou foi um velho conhecido. Aritz Aduriz, 38 anos, soma 11 anos de Athletic Bilbao. Sua relação com a torcida basca é de quase simbiose e o centroavante costuma aparecer em momentos decisivos como foi na partida desta primeira rodada de Campeonato Espanhol.

O relógio já apontava 43 minutos quando ele entrou em campo substituindo Williams, 13 anos mais jovem. Não havia muito tempo de jogo, contudo Aduriz não precisava de tanto.

Sexto maior artilheiro da história do clube, recebeu cruzamento perfeito da direita. Se tinha pouco tempo em campo, ele tem muito no San Mamés, estádio que conhece como poucos. Não teve dúvida: emendou um voleio de primeira e correu para comemorar o seu 172º com a camisa de Los Leones. Uma ótima maneira de começar a temporada que será a derradeira em sua longeva carreira.

Ao Barcelona, restou a resignação com o resultado adverso logo em sua estreia. Fica também o alerta de que os blaugranas não devem ter vida fácil durante a temporada.

Técnico do time, Ernesto Valverde já reclamou publicamente que é "não é normal começar o campeonato sem ter o elenco fechado". O Barça segue buscando a contratação de Neymar e pode envolver alguns jogadores do seu elenco na negociação. Ainda há muito por fazer.

O Barcelona volta a campo na próxima semana, dentro de casa, contra o Bétis. Já o Bilbao mede forças diante do Getafe, longe de seus domínios, em partida que acontece no dia 24, um sábado.

*com supervisão do subeditor Miro Palma