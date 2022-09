Adversária da Seleção, Gana já enfrentou o Fluminense de Feira na Bahia

A seleção de Gana, que enfrenta a Seleção Brasileira às 15h30 desta sexta-feira (23), no penúltimo amistoso do Brasil antes da Copa do Mundo, reserva uma curiosidade relacionada ao futebol baiano: em 1969, a equipe africana enfrentou o Fluminense de Feira no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana.

O amistoso comemorativo foi disputado no dia 23 de novembro e marcou a entrega das faixas ao Touro do Sertão, campeão baiano no mês anterior com um ótimo time que tinha Sapatão, Ubaldo, Merrinho, Delorme, Mario Chinês, Freitas e outros. Aquele foi o segundo e até agora último título estadual do Flu, campeão também em 1963.

Já a seleção de Gana fazia uma excursão que incluiria seis partidas pelo Brasil. A única na Bahia foi contra o Fluminense.

Segundo o site Tribuna Feirense, o jogo terminou 0x0. Citando o Jornal do Brasil da época, o mesmo veículo conta que foi a primeira vez que uma seleção africana jogou em solo baiano.