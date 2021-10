Adversário do Bahia, América-MG perde técnico Mancini para Grêmio

Próximo adversário do Bahia no Campeonato Brasileiro, o América-MG perdeu o seu treinador às vésperas do confronto com o tricolor, marcado para este sábado (16), às 21h, no estádio Independência, em Belo Horizonte. Vagner Mancini deixou o Coelho para assumir o Grêmio.

O acerto entre Mancini e o Grêmio foi selado no início da noite desta quinta-feira (14). O treinador vai assumir o posto que era de Felipão, que foi demitido. O novo técnico vai ter a missão de livrar o time gaúcho do rebaixamento à Série B. Atualmente o Grêmio é o vice-lanterna do Brasileirão, com 23 pontos em 24 jogos.

Vagner Mancini estava no América-MG desde Junho e tinha contrato até o fim do ano. O treinador vinha se destacando pelo bom trabalho no comando do Coelho. O time mineiro está na 11ª colocação da Série A, com 31 pontos.