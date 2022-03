Adversário do Bahia, Azuriz tem lateral o Marcelo como investidor

O Bahia vai ter um confronto inédito na Copa do Brasil. Nesta segunda-feira (28), o sorteio definiu que o tricolor vai encarar o Azuriz, do Paraná, na terceira fase da competição. Será a estreia do Esquadrão, que entra no torneio apenas agora por ser o atual campeão da Copa do Nordeste.

O duelo entre Bahia e Azuriz vai ser o primeiro na história entre as duas equipes e, talvez, poucos tricolores já tenham ouvido falar sobre a equipe paranaense.

Não é para menos. O Azuriz tem apenas quatro anos de fundado, mas tem como dono um astro do futebol mundial: o lateral esquerdo Marcelo do Real Madrid.

Clube paranaense foi fundado em 2017 e joga a Copa do Brasil pela primeira vez (Foto: Divulgação/Azuriz)

Conhecido como Azulão, o Azuriz foi fundado em 2017 por um grupo de investidores, entre eles Marcelo. A ideia da equipe é formar e captar jovens jogadores. Sediado na cidade de Marmeleiro, no Paraná, a equipe manda os jogos no estádio Os Pioneiros, na vizinha Pato Branco.

Uma vez ou outra, o jogador do Real Madrid interage com o elenco do Azuriz. Em uma das videochamadas, o encontro contou com a participação do volante Casemiro e do atacante Vinícius Júnior, que também defendem o clube espanhol.

Esse ano, o Bahia fez negociação com o time paranaense. No início da temporada, o tricolor contratou junto ao Azuriz o volante Rezende. Ele pertencia ao Azulão, mas em 2021 atuou emprestado ao Goiás.

Histórico

Apesar do pouco tempo de existência, o Azuriz pode dizer que já conseguiu alguns feitos. Em 2020, o time foi o campeão da segunda divisão do Campeonato Paranaense e conseguiu o acesso para a elite.

O Azuriz eliminou o Mirassol antes de pegar o Bahia na Copa do Brasil (Foto: Divulgação/Azuriz)

No ano passado, o Azuriz ficou em 5º lugar no Paranaense, caindo para o Operário nas quartas de final, e ganhou a chance de disputar a Copa do Brasil e a Série D do Brasileirão pela primeira vez. Até aqui, o time não fez feio em sua estreia em competições nacionais.

Na primeira fase da Copa do Brasil, a equipe eliminou o Botafogo-SP ao vencer por 1x0, em casa. Já na segunda fase, a vítima foi Mirassol, que havia eliminado o Grêmio. De novo como mandante, o Azuriz venceu por 1x0 e levou a melhor.

Atualmente o nome mais conhecido do elenco é o volante Rithely, de 31 anos, que acumula passagens por equipes como Goiás, Sport, Internacional e Atlético-GO. O grupo conta ainda com algumas promessas, como o lateral Cayo Tenório, de 23 anos, que foi formado no Vasco, e o volante Fabrício Oya, de 22 anos, revelado pelo Corinthians.