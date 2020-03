Adversário do Bahia, Confiança tem a melhor campanha do Nordestão

Retorne alguns meses neste 2020. Mais precisamente, faça essa regressão imaginária para o dia 24 de janeiro deste ano. Aquela sexta-feira antecedeu as estreias de Bahia e Confiança na Copa do Nordeste. O tricolor viajou até o Recife para enfrentar o Santa Cruz, no Arruda, enquanto o azulino recebeu o ABC dentro de sua casa - estádio Batistão. Àquela altura, não é errado afirmar que pouca gente imaginava o cenário que vivemos hoje, no mês de março, a apenas três rodadas do encerramento da primeira fase do Nordestão.

O Bahia é o segundo colocado do Grupo A com campanha idêntica ao Fortaleza, logo atrás, em terceiro, e com um ponto a menos em relação ao líder da chave, que é o Botafogo-PB. Algo que vai contra os prognósticos, já que o tricolor é dono do maior orçamento da competição e tem folha salarial girando em torno de R$ 3,5 milhões por mês só em CLT, segundo apuração do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL.

Um mês de salários no Bahia é mais do que suficiente para cobrir os custos anuais do Confiança, que iniciou o ano com folha salarial de ‘modestos’ R$ 220 mil por mês. Mas o time sergipano nadou contra a maré e jogou todos os prognósticos para longe com a campanha que faz no Grupo B, que lidera com 13 pontos graças à bela de campanha de 4 vitórias e um empate. Conhecido como ‘proletário’, o azulino é dono da melhor campanha geral do certame até aqui e não dá indícios de quem quer tirar o pé do acelerador. No próximo sábado (7), os barão tricolor e o proletário sergipano se enfrentam pela Copa do Nordeste, às 16h, na Fonte Nova.

“A fase é realmente extraordinária. Somos a equipe de melhor campanha na Copa do Nordeste e lideramos o Sergipano. Acho que estamos surpreendendo algumas pessoas especialmente no torneio regional, mas vem mais por aí. O Confiança é organizado, tem um bom grupo e certamente irá longe nessas competições. Queremos levantar troféus”, disse o lateral Thiago Ennes, destaque da equipe neste início de temporada.

Thiago Ennes é lateral do Confiança (Foto: Felipe Rosendo/ADC)

O Confiança está invicto em 2020. O clube também é líder do Campeonato Sergipano com 17 pontos, fruto de cinco vitórias e dois empates. O time é vigiado de perto pelo Sergipe, segundo colocado com 16 pontos. Em 2020, o clube não disputou a Copa do Brasil porque não conseguiu qualificação no estadual do ano passado.

O equilíbrio entre os setores tem sido um ponto forte do Confiança neste começo. O time tem o segundo melhor ataque e a segunda melhor defesa da Copa do Nordeste. Foram 10 gols marcados e apenas três sofridos em cinco jogos. O proletário trabalhou bastante e só levou gol em dois jogos do Nordestão: vitórias contra Freipaulistano (4x2) e empate contra o Botafogo-PB (1x1).

No ataque o time também faz bonito e marcou gol em todos os jogos que disputou na Lampions League até aqui. Dois deles contra um time de Série A, o Fortaleza, última vítima do azulino no torneio: vitória por 2x0 no Batistão.

Tricolor indigesto

Mesmo com todo esse contexto e bom início do Confiança, o Bahia segue como favorito a levar o confronto. As duas equipes se enfrentaram 15 vezes em jogos oficiais e o tricolor tem ampla vantagem. Foram 11 vitórias do Esquadrão contra apenas duas do Confiança. O confronto ainda teve dois empates.

Em 2007, Nonato marcou dois gols contra o Confiança na Série C e deu o triunfo por 2x1 ao Bahia, na Fonte Nova. Na mesma partida, o camisa 9 se tornou o 10º maior artilheiro do Bahia ao completar 112 gols pelo clube (Foto: Arquivo CORREIO)

A última vez que o Bahia perdeu para o Confiança foi há 14 anos. Na primeira fase da Série C de 2006 o proletário bateu o tricolor por 1x0 em Sergipe. Desde então, foram mais seis encontros entre a dupla e o tricolor venceu cinco. A última vez que Bahia e Confiança jogaram foi na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2016: o Bahia venceu os dois jogos. Primeiro por 2x0 na Fonte Nova e depois por 3x0, em Aracaju.

Somando todas as competições, o Bahia vem de uma série de cinco triunfos e um empate nos últimos seis jogos. A última vez que o tricolor sentiu o gosto de uma derrota foi contra o Vitória, no Ba-Vi do dia 8 de fevereiro, pela Copa do Nordeste. Levando em consideração apenas o time principal, comandado pelo técnico Roger Machado, são três vitórias nos últimos quatro jogos. Caso vença o Confiança no sábado, a equipe tem a chance de engatar três vitórias consecutivas - algo que não acontece desde setembro do ano passado, quando o tricolor venceu Atlético-MG, CSA e Vasco pelo Brasileirão.

*Com supervisão do subeditor Miro Palma