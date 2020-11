Adversário do Bahia, Coritiba tem 15 casos de covid confirmados

Adversário do Bahia na próxima segunda-feira (16), às 18h, no estádio Couto Pereira, o Coritiba vive um surto de covid-19. Nesta quinta-feira (12), o clube confirmou que 9 funcionários testaram positivo para o vírus, sendo dois jogadores.

Com a confirmação dos novos casos, o Coxa já soma 15 infectados pela covid-19. Entre os atletas que estão fora do jogo contra o Bahia, estão: Matheus Galdezani, Nathan Silva, Patrick Vieira, Muralha e Matheus Bueno. Os outros dois não tiveram os nomes revelados. O técnico Rodrigo Santana e o diretor de futebol Paulo Pelaipe também estão entre os diagnosticados.

De acordo com o protocolo da CBF, jogadores que testaram positivo para covid-19 precisam ficar afastados por até 10 dias. No caso de alguns atletas, o período coincide com a data do jogo. Assim, eles já estão fora do duelo.

O Coritiba tentou adiar o confronto com o Bahia, mas a CBF negou o pedido. Nesta sexta-feira (13), o clube vai passar por mais uma bateria de testes.