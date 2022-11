Adversário do Bahia, CRB anuncia saída do técnico Daniel Paulista

Daniel Paulista não é mais técnico do CRB. O clube alagoano surpreendeu e anunciou a saída do treinador, na manhã desta quinta-feira (3). É bom lembrar que o Galo é o próximo rival do Bahia, no jogo que vale o acesso tricolor à elite do Brasileirão.

O CRB informou, em nota, que Daniel Barboza, que faz parte das divisões de base, é quem comandará a equipe contra o Esquadrão. A partida, pela 38ª e última rodada da Série B, será neste domingo (6), às 18h30, no Rei Pelé, em Maceió.

A partida contra o Bahia, válida pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B, será comandada interinamente pelo treinador do Grupo de Transição do CRB, Daniel Barboza. — CRB (@CRBoficial) November 3, 2022

Ainda de acordo com o comunicado, Daniel Paulista deixou o clube alagoano após avaliações. Ele havia renovado contrato até o fim da temporada de 2023.

Ao todo, Daniel Paulista esteve à frente do CRB em 30 jogos, com 51,1% de aproveitamento. Venceu 12 partidas, empatou 10 vezes e sofreu oito derrotas. O time está fora da briga pelo acesso, e ocupa o 10⁰ lugar da Segundona, com 50 pontos. Já o Bahia, que disputa uma das duas vagas restantes para a Série A de 2023, é o 3⁰ colocado, com 59 pontos.