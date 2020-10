Adversário do Bahia, Goiás anuncia contratação de Fernandão

Adversário do Bahia em confronto que vai acontecer nesta sexta-feira (16), às 20h, no estádio da Serrinha, o Goiás anunciou a contratação do atacante Fernandão. O jogador de 33 anos vai reforçar a equipe do Centro-Oeste até o final da Série A.

O último clube de Fernandão foi justamente o Bahia, com o qual o jogador tem grande identificação. O atacante foi contratado pelo tricolor no início de 2018 com grande expextativa e foi recebido com festa na chegada a Salvador.

Fernandão, no entanto, não conseguiu repetir o sucesso que teve na primeira passagem pelo Esquadrão, em 2013. Em setembro, clube e jogador entraram em acordo e decidiram romper o contrato, que se encerraria em dezembro. Desde então, o centroavante estava sem clube.

No Goiás, Fernandão vai disputar posição com Rafael Moura e Lucão. O jogador vai reencontrar no Esmeraldino o técnico Enderson Moreira, com que trabalhou no Bahia durante parte da temporada passada.

O Goiás é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas nove pontos conquistados.