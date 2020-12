Adversário do Bahia na Sula, Defensa contrata atacante ex-Vitória

O Defensa y Justicia, adversário do Bahia nas quartas de final da Copa Sul-Americana, contratou o atacante argentino Walter Bou, de 27 anos, que teve passagem discreta pelo Vitória em 2018. Ele é vinculado ao Boca Juniors e chega emprestado ao Defensa até dezembro de 2021.

Após sair do rubro-negro, o centroavante jogou no Unión La Calera, do Chile, e no Unión Santa Fe, da Argentina, antes de regressar ao Boca, onde não teve oportunidades.

Bou já está inscrito na Copa Sul-Americana e fica disponível ao técnico Hernán Crespo para enfrentar o tricolor quarta-feira (9), às 19h15, na Fonte Nova. O jogo de volta é na quarta seguinte, dia 16, na cidade de Florencio Varela, na Grande Buenos Aires.