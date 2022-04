Adversário do Bahia, Náutico demite o técnico Felipe Conceição

Próximo adversário do Bahia na Série B do Brasileirão, o Náutico vai ter mudança importante no banco de reservas no confronto com o tricolor. Nesta segunda-feira (11), o time pernambucano anunciou a demissão do técnico Felipe Conceição.

O desligamento do treinador ocorreu um dia depois do Timbu ter estreado com derrota na Série B para o Londrina, por 2x0, fora de casa.

Felipe Conceição estava no comando da equipe desde fevereiro, quando substituiu Hélio dos Anjos. Ele participou de 13 partidas, somando quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas.

A expectativa da diretoria do Náutico é apresentar o novo treinador antes do duelo contra o Bahia, na próxima sexta-feira (15), às 21h30, no estádio dos Aflitos, em Recife.