Adversário do Brasil, Paraguai treina no estádio de Pituaçu

A seleção do Paraguai treinou no estádio de Pituaçu na manhã desta terça-feira (25), em preparação para as quartas de final da Copa América. Os paraguaios são os próximos adversários do Brasil, quinta (27), às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

A “Albirroja”, como é conhecida, viveu uma situação curiosa: foi derrotada pela Colômbia domingo, na Fonte Nova, mas precisou esperar até a noite de segunda para saber se estaria classificada ou eliminada. A definição do grupo C também determinaria o próximo destino da delegação.

A primeira opção prevaleceu graças ao empate de 1x1 entre Equador e Japão, no Mineirão, em Belo Horizonte. Com a classificação, os paraguaios vão embarcar à tarde para a capital gaúcha.

Em Pituaçu, apenas 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa. Todos os 23 jogadores estão à disposição do técnico argentino Eduardo Berizzo.

O Paraguai é a única seleção que classificou sem vencer nenhuma partida. Empatou com o Catar em 2x2, com a Argentina em 1x1 e perdeu da Colômbia por 1x0.

O Paraguai eliminou o Brasil nas últimas duas vezes que se enfrentaram. Ambas nos pênaltis, nas edições de 2011 e 2015.