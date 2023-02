Adversário do Vitória, Barcelona tem dificuldade para compor banco

Adversário do Vitória na última rodada da fase classificatória do Campeonato Baiano, o Barcelona de Ilhéus está com dificuldade para compor o banco de reservas do jogo que será disputado no domingo (26), às 16h, no Barradão.

"Estamos com 15 jogadores apenas no elenco, até falei com o gerente para ver se teria algum menino da base inscrito que pudesse jogar, mas não tem, pois a base não está mantida em atividade. Não adianta lamentar", afirma o técnico Paulo Sales, contratado após a demissão de Gelson Conte.

Sales comandou o Jacobinense durante esta edição do estadual e estava sem clube, quando foi chamado para assumir o Barcelona de Ilhéus na rodada derradeira da primeira fase do torneio. Campeão da segunda divisão com o Dragão do Sul em 2021 e semifinalista da primeira em 2022, o técnico conta que encontrou um grupo sem unidade neste retorno.

"O presidente sempre foi muito correto comigo e pediu que eu desse uma ajuda, queria uma mexida com minha chegada. Encontrei um grupo disperso. Conversei com eles. É uma equipe de qualidade individual muito boa, mas em termos táticos... Sempre o tempo é curto, mas dessa vez é quase impossível fazer grandes mudanças", afirmou Paulo Sales, que assumiu no último dia 16.

"Ainda assim, esperamos fazer um grande jogo contra o Vitória. Apesar da situação atípica, estou confiante", completou o treinador.

Paulo Sales não tem jogadores suspensos para o jogo contra o Vitória, mas encontrou muitos atletas machucados no elenco. Caso dos laterais Maicon, Caio e Felipe, do zagueiro Celso e do atacante Luquinhas. No entanto, o técnico ainda tem esperança que alguns deles sejam liberados para encarar o Leão.

Uma possível escalação do Barcelona de Ilhéus contra o Vitória teria: Vila, Marlon, Eric, Clemente (Celso) e Caio (Maicon); Eder (Darlan), Bernard e André; Peixoto, Canela e Pádua.

Na sétima colocação, com nove pontos, o Barcelona de Ilheús ainda tem chance de se classificar às semifinais do Baiano, mas não depende apenas das próprias forças. Para avançar, precisa vencer o Vitória e torcer por tropeços de Itabuna e Bahia de Feira.