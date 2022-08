Adversário do Vitória, Brasil de Pelotas tem jogador com ordem de despejo

O Brasil de Pelotas, adversário do Vitória no sábado (13), pela última rodada da fase da classificatória da Série C, vive maus momentos. Não só pela 18ª posição na tabela, dentro da zona de rebaixamento, como pela situação financeira do clube e do elenco.

Em carta aberta divulgada na sexta-feira passada, antes do jogo do Brasil contra o Confiança pela 18ª rodada, os jogadores reclamaram do atraso de salários, que segundo eles foram pagos pela última vez em maio. O texto diz que “há atletas sofrendo com ordem de despejo”.

“O atraso nos pagamentos de nossa remuneração nos traz diversos prejuízos. Nós não somos da cidade, e, para aqui trabalharmos, tivemos que alugar imóveis, transferir escola de nossos filhos, custear nossa família aqui. Sem receber, não conseguimos pagar aluguéis, contas de luz, contas de água, alimentação básica. Há atletas sofrendo com ordem de despejo. Isso é justo?”, relatam os jogadores da equipe do interior gaúcho na carta.

Os atletas afirmam que a diretoria não cumpriu o acordo de pagar bônus pelas metas de ficar entre os semifinalistas do Campeonato Gaúcho e de conquistar o Campeonato do Interior, ambas alcançadas no primeiro semestre.

“Deixamos claro que estamos passando por sérias dificuldades financeiras, até para custear nosso combustível para irmos trabalhar. Mas em momento algum deixamos de treinar, concentrar, viajar e atuar. Honraremos esta camisa. Mas precisamos que a Diretoria também honre com nossos direitos, com nossos contratos”, continuam os jogadores do Brasil.

Dois dias depois da publicação da carta, o time venceu o Confiança por 1x0 e continua com chance de escapar do rebaixamento. Para isso, precisa vencer o Vitória no Barradão e torcer para o Floresta perder do Paysandu em Belém.