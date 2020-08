Adversário do Vitória, Léo Gamalho é artilheiro da Série B

O centroavante Léo Gamalho, que aos 34 anos acumula 20 clubes no currículo - entre eles o Bahia em 2015 -, é o maior perigo que o Vitória vai ter pela frente diante do CRB no estádio Rei Pelé, em Maceió, a partir das 19h deste sábado (22).

Em ótima fase, o atacante é o artilheiro da Série B com quatro gols marcados. Esta é exatamente a quantidade de gols que o time alagoano fez após quatro rodadas. Ou seja, só ele estufou a rede.

Ao todo, Gamalho já anotou 12 no ano, sendo quatro também no Campeonato Alagoano, que o clube foi campeão, e mais quatro na Copa do Brasil, competição que será retomada no dia 26, quando o CRB enfrentará o Cruzeiro após ganhar no Mineirão por 2x0, antes da pandemia - com dois gols dele. Na mesma data, o Vitória receberá o Ceará após derrota de 1x0 na ida, em Fortaleza.

Sem novos problemas de lesão nem suspensão, o técnico Marcelo Cabo tem a possibilidade de repetir contra o Leão a escalação que venceu o Brasil de Pelotas por 1x0, na terça-feira. No entanto, é provável que o atacante Luidy, que tem entrado no decorrer das partidas, ganhe a vaga de Bill.

Prováveis escalações:

CRB: Victor Souza; Reginaldo, Xandão, Gum e Hugo; Washington, Thiaguinho e Diego Torres; Magno Cruz, Léo Gamalho e Luidy (Bill). Técnico: Marcelo Cabo.

Vitória: Ronaldo; Jonathan Bocão, João Victor, Maurício Ramos e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Rodrigo Andrade (Marcelinho) e Fernando Neto; Vico, Léo Ceará e Mateusinho. Técnico: Bruno Pivetti.