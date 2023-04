Adversário do Vitória, Londrina contratou 17 reforços para a Série B

O Vitória precisou passar por uma reformulação para disputar a Série B do Brasileiro. O rubro-negro contratou 12 jogadores para encorpar o elenco na divisão de acesso. Essa realidade não foi vivida apenas pelo rubro-negro. Adversário desta sexta-feira (28), o Londrina foi ao mercado da bola com ainda mais ímpeto e trouxe 17 reforços para solucionar na divisão de acesso os problemas apresentados no primeiro trimestre da temporada.

O goleiro Lucas Frigeri, os zagueiros Xandão, Patrick, Da Silva e Guilherme Lacerda, os laterais esquerdos: Salomão e Nicolas, os volantes Natham e Jatobá, o meia Higor Leite, e os atacantes Lucas Coelho, Iago Dias, Vitor Feijão, Matheus Lucas, Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Vinicius Barata chegaram ao clube após os tropeços no Campeonato Paranaense.

A campanha no estadual foi vexatória e o Londrina não avançou sequer às quartas de final do torneio. No total foram 29 contratações para a temporada. Além dos 17 para a Série B, outros 22 chegaram até o fim do Paranaense. Durante a reformulação para a divisão de acesso, oito atletas deixaram a agremiação.

O Londrina estreou na Série B com vitória por 1x0 contra o ABC, no estádio do Café, mas foi derrotado pela Chapecoense por 3x0, na segunda rodada, na Arena Condá. O time paranaense ocupa a 13ª colocação, com três pontos. Já o Vitória, com 100% de aproveitamento após vencer Ponte Preta e ABC, ocupa a vice-liderança, com seis pontos, atrás apenas do Guarani, que leva a melhor no número de gols marcados (7 contra 6).

Confira a lista de reforços do Londrina para a Série B do Brasileiro:

Goleiro: Lucas Frigeri;

Zagueiros: Xandão, Patrick, Da Silva e Guilherme Lacerda;

Laterais esquerdos: Salomão e Nicolas;

Volantes: Natham e Jatobá;

Meia: Higor Leite;

Atacantes: Lucas Coelho, Iago Dias, Vitor Feijão, Matheus Lucas, Paulinho Moccelin, Caio Mancha e Vinicius Barata.