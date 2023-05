Adversário indigesto: Bahia tem retrospecto ruim contra Coritiba

Em busca do segundo triunfo seguido na Série A 2023, o Bahia receberá o Coritiba neste domingo (7) na Arena Fonte Nova, às 16h, pela 4ª rodada da competição. E o torcedor que comparecer ao jogo no estádio torce para o tricolor quebrar um tabu que há muito tempo segue firme quando se fala no duelo do Esquadrão contra o Coxa. Considerando jogos de Campeonato Brasileiro (séries A e B), o Bahia não vence os paranaenses com a presença da torcida no estádio há 38 anos. Dá para dizer que esse é um confronto repleto de tabus.

É bem verdade que, nos últimos dois encontros entre as equipes no Brasileirão, em 2020, o Bahia venceu as partidas e já naquela época colocou fim a um jejum de 21 jogos seguidos sem vencer o Coritiba. Na edição de três anos atrás, o tricolor bateu o adversário por 1x0 jogando em Salvador no estádio de Pituaçu, com gol de Rodriguinho, no jogo de estreia da Série A. Acontece que aquele jogo, por conta da pandemia de covid-19, não contou com a presença da torcida na partida.

Assim como no Couto Pereira, no 2º turno, quando o Bahia venceu por 2x1 sem torcedores no estádio. Aquela partida marcou um triunfo do Bahia jogando fora de casa depois após 35 anos. A última também tinha acontecido no Brasileirão de 1985, justamente a temporada que o Coritiba se sagrou campeão brasileiro.

Naquele ano, o primeiro duelo aconteceu no dia 3 de fevereiro, na Fonte Nova, e foi vencido pelo Bahia por 2x1, de virada. O atacante Índio, artilheiro da equipe paranaense àquela altura da competição, converteu e abriu o placar. No segundo tempo, Leandro foi derrubado na área pela defesa adversária, mas o árbitro José Roberto Wright deu vantagem e Robson aproveitou a sobra para empatar. A virada veio pouco tempo depois com gol marcado por Marinho, após a bola ficar livre no bate e rebate na área.

Pouco mais de um mês depois, em Curitiba, o Bahia voltou a vencer o rival também por 2x1. Leandro marcou o primeiro, de cabeça, o atacante do Coxa Lela empatou, e Celso fez o segundo de pênalti para o tricolor. O curioso é que o zagueiro chutou a bola com tanta força que furou a rede do estádio Couto Pereira.

Na sequência do campeonato, o Bahia acabou sendo eliminado no quadrangular da segunda fase. Já o Coritiba avançou para as semifinais, passou pelo Atlético Mineiro e venceu o Bangu nos pênaltis na final, após empate em 1x1 no tempo normal.

Em toda a história, Bahia e Coritiba já se enfrentaram 30 vezes pelo Campeonato Brasileiro - uma das partidas foi válida pelo Robertão de 1969, primeiro duelo dos dois times na competição. São apenas quatro triunfos para o tricolor e outros nove para o lado paranaense. O resultado que mais se repetiu ao longo da história foi o empate, 16 vezes. Isso implica em um outro tabu, mas do lado do alviverde. A última vitória em Salvador aconteceu há 20 anos, pelo Brasileirão de 2002.

Pela Série B são apenas dois jogos. Uma vitória para o lado do Coritiba e um empate, que aconteceu em Pituaçu. Aquela foi a campanha de acesso do Bahia de volta à primeira divisão e por pouco o tricolor não sacramentou o acesso diante do Coritiba naquele jogo. Já na Copa do Brasil são oito duelos entre os times e, mais uma vez, vantagem para os paranaenses.

Pelo mata-mata o Bahia venceu apenas uma vez, em 1999, por 3x0, e se classificou nas oitavas de final (perdeu o jogo da volta por 1x0). Nas copas de 1996 e 1997 o tricolor foi eliminado pelo Coxa com um empate e uma derrota na primeira fase. E em 2009 foi eliminado pelo critério de gols fora de casa. Empate em 2x2 em Salvador e um 0x0 em Curitiba.

De volta à 2023, ao contrário do retrospecto histórico, a pressão para tirar o jejum vem do lado do Coritiba. Não só para tentar voltar a ser protagonista, mas também para se recuperar no Campeonato Brasileiro. Nesta temporada o Coxa ocupa a vice-lanterna e só somou um ponto em três jogos. Já o Bahia tem a chance de chegar a seis e abrir vantagem da briga no Z4 se levar os três pontos.

A temporada do Coritiba até aqui pode ser um bom indicativo de vantagem para o Bahia. No Campeonato Paranaense a equipe caiu ainda nas quartas de final contra o Cascavel e viu de longe seu maior rival o Athletico, ser campeão estadual. Na Copa do Brasil, o Sport eliminou o Coritiba na terceira fase.