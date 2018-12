Adversários de Real Madrid e River Plate saem neste sábado (15)

Já em Abu Dhabi, capital dos Emirados Árabes, Real Madrid e River Plate conhecerão neste sábado (15) seus respectivos adversários nas semifinais do Mundial de Clubes, que serão disputadas na terça (18) e quarta-feira (19) da próxima semana.

O anfitrião Al Ain recebe o Espérance, da Tunísia e representante do continente africano, às 13h30 (da Bahia), no estádio Hazza Bin Zayed. Deste confronto sai o adversário do campeão da Libertadores, o River Plate.

O jogo preliminar, também válido pelas quartas de final e que definirá o adversário do Real Madrid na semi, é entre o Chivas Guadalajara, do México e o Kashima Antlers, do Japão. A partida é às 10h.

Ex-Vitória

O time japonês, que tem Zico como diretor-técnico, conta com os brasileiros Leandro, atacante ex-Palmeiras e Coritiba, e Serginho, que foi contratado junto ao América-MG e teve passagem pelo Vitória, em 2017. O meia, inclusive, foi referendado pelo ídolo do rubro-negro carioca na chegada ao clube.

“O fato de Zico articular a minha chegada foi um motivo a mais para me transferir. No dia a dia, ele sempre está junto à equipe, passando experiência. E trata brasileiros e japoneses da mesma forma”, contou Serginho, que tem 10 gols em 23 jogos pelo Kashima Antlers.



O clube japonês tenta repetir a campanha de 2016, quando chegou à decisão contra o mesmo Real Madrid, e acabou derrotado por 4x2.

“Estamos bem focados. Sabemos que cada jogo será uma final. Estudamos a equipe do Chivas, temos nosso próprio estilo de atuação e uma união muito grande. Precisamos ganhar para passar de fase, não importa a forma como acontecer”, acredita o meia.