Adversários do Brasil, Venezuela e Uruguai convocam atletas

Os dois próximos adversários da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022, Venezuela e Uruguai convocaram seus atletas nesta sexta-feira (6).

O uruguaio Óscar Tabárez convocou 23 atletas para as duas próximas rodadas, enquanto o comandante da Venezuela José Peseiro conta com 30 jogadores no elenco.

Entre os nomes que podem entrar em campo contra o Brasil nos dias 13 e 17 de novembro, estão alguns bem conhecidos das torcidas brasileiras. Apesar de ter cortado Arrascaeta da lista do Uruguai por dores no joelho, Tabárez convocou Matias Viña, lateral-esquerdo do Palmeiras.

Já do lado venezuelano, serão quatro jogadores que atuam em território brasileiro. São eles: Soteldo (Santos), Otero (Corinthians), Hurtado (RB Bragantino) e Savarino (Atlético Mineiro). A partida será no Morumbi, no dia 13, às 21h30. Já o confronto com a Celeste será no dia 17, às 20h, no Estádio Centenário, em Montevidéu.

Em sua lista inicial, no fim do mês passado, o Óscar Tabárez havia incluído Arrascaeta em uma relação de 25 jogadores. Agora serão apenas 23. Outros dois cortados foram o zagueiro Ronald Araújo, do Barcelona, por lesão na coxa, e o atacante Stuani, do Girona. Tabárez chamou ainda um que não estava na lista inicial: o lateral Agustin Oliveros, do Nacional, do Uruguai.

Confira as convocações de Venezuela e Uruguai