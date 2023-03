Advogada de Hakimi diz que acusações de estupro são falsas

Advogada do lateral-direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain, Fanny Colin afirmou que as acusações de estupro contra o jogador são falsas. Na segunda-feira (27), o jornal francês Le Parisien afirmou que a estrela da seleção marroquina era alvo de investigação por suspeita de violação sexual a uma mulher de 23 anos.

Fanny Colin deu entrevista ao mesmo veículo nesta quarta-feira (1) e negou as acusações. A advogada ainda garantiu que o lateral tem o apoio do PSG.

"As acusações são falsas. Ele está tranquilo e à disposição da justiça. O clube apoia o jogador que negou veementemente as acusações e confia na justiça", falou.

Segundo o jornal Marca, da Espanha, o marroquino também sustenta que as acusações são "totalmente falsas". Na segunda-feira (27), Hakimi compareceu à cerimônia do prêmio Fifa The Best, e figurou na seleção do ano da FIFPRO. O lateral também ficou na oitava posição entre os melhores jogadores do mundo, à frente de Neymar.

O caso teria acontecido no último sábado (25), na região de Boulogne-Billancourt, onde mora o jogador de 24 anos. Ele teria conhecido a mulher em janeiro, pelo Instagram. A jovem alega que o lateral forçou contatos sexuais contra sua vontade. Segundo ela, Hakimi retirou suas roupas, beijado seus seios e penetrou suas partes íntimas com as mãos.

A suposta vítima, que não teve sua identidade revelada, disse que conseguiu escapar ao chutar o marroquino. Fora do apartamento, ela enviou uma mensagem a um amigo para resgatá-la de carro e a socorrer no local.

A mulher deu entrada na junta policial de Créteil Val-de-Marne no domingo (26). Segundo o Le Parisien, ela não queria fazer uma denúncia formal contra o jogador, apenas prestar queixa sobre ter sido violentada. Diante da gravidade dos fatos e da "notoriedade do acusado", a promotoria local foi acionada.

Hakimi é casado com a atriz Hiba Abouk, e pai de dois filhos. Ele chegou ao PSG em 2021, contratado junto ao Milan. O lateral foi destaque da seleção marroquina na Copa do Mundo do Catar, quando alcançou as semifinais da competição. Na atual temporada, marcou quatro gols e deu cinco assistências nas 31 partidas que disputou.