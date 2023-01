Advogada de Luana Piovani faz esclarecimento sobre decisão judicial: 'Irresponsável'

Depois que Pedro Scooby emitiu um comunicado alegando que Luana Piovani não poderá mais tocar em seu nome nas redes sociais, a advogada da atriz, Maria Cristina Câmara, gravou um vídeo e publicou no Instagram para explicar que não houve descumprimento de qualquer decisão judicial por parte da artista porque, até o momento, Luana não foi notificada oficialmente sobre o caso.

Segundo a defesa de Luana, há a necessidade de notificação oficial para que a decisão do documento tenha valor jurídico e que, de fato, ocorra a obrigatoriedade de cumprimento nos dois países.

No vídeo, a advogada expôs que foi bloqueada pelo advogado de Pedro Scooby pois não teria conhecimento do processo que está sendo exposto por ambos os famosos. "Registro ainda, o meu repúdio à conduta adotada pela assessoria da outra parte, trazendo publicamente de forma leviana e anti profissional, omitindo informações essenciais para que a verdade prevaleça. A conduta do colega em questão fere a ética da nossa profissão e deve ser amplamente repudiada", disse.

Entenda a briga

A situação começou a tomar forma quando Luana expôs, no começo de janeiro, que Pedro Scooby não estava realizando o pagamento da pensão alimentícia dos três filhos, Bem, Liz e Dom.

Após depositar o valor para a famosa, semanas depois, o surfista entrou com um pedido na Justiça para ficar com a possível guarda das crianças e que a artista não cite o nome dele na mídia.

Em um vídeo publicado nesta quinta-feira (26), Luana explicou que no processo, há fotos nuas dela, além do atleta tentar calar a famosa e não expor as situações erradas que ele comete.