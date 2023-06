Advogada é morta com tiro na testa dentro do carro no Pará

A advogada Jessyka Alessandra da Conceição, 29, foi encontrada morta dentro de um carro. O crime aconteceu na cidade de Novo Progresso, no sudoeste do Pará.

A vítima foi atingida por um disparo na testa. O veículo foi achado ontem e dentro dele, além do corpo, também foi encontrada uma pistola.

Nada foi levado do veículo, segundo informou o delegado Magno Conceição, ao jornal O Liberal. A jovem foi localizada após a mãe rastrear o celular que ela usava, depois de perder contato com a filha no último dia 30.

A Polícia Civil confirmou que perícias foram solicitadas e diligências estão sendo realizadas para apurar o caso.