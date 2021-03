Advogada e mulher trans, Gabriela Augusto mostra como o poder do empreendedorismo social

Quem conhece os projetos de diversidade implantado em empresas como a Gerdau, Citi, Kraft-Heinz e Google não imaginam o que a idealizadora das propostas precisou enfrentar até ver a Transcendemos Consultoria ocupar um lugar de destaque entre as empresas de consultoria nacionais que atuam com o tema.

Na verdade, tudo teve início em 2017, quando o acadêmico de direito começou a atravessar o processo de transição de gênero para renascer como Gabriela Augusto. Bolsista, num curso tradicional de direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), essa mulher trans decidiu que precisava mudar a realidade de outras pessoas trans que enfrentavam o cotidiano de discriminação e preconceito.

“Naquela época, não sabia bem de que forma, mas entendia que precisava fazer algo para auxiliar as outras pessoas”, conta. Foi então que veio a ideia de criar um manual de bolso e distribuir entre as empresas paulistas, mostrando a importância de respeitar a diversidade nos ambientes de trabalho. “Distribuía gratuitamente, quase de porta em porta e percebi que as empresas não enxergavam o valor daquilo”, conta.

A diretora e fundadora da Transcendemos Consultoria será a entrevistada de Flávia Paixão mo programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 30, na página do Jornal CORREIO, a partir das 18 horas, no Instagram.

Além de contar como aconteceu a virada na sua vida, a advogada também dará dicas às pessoas que, como ela, enxergam o social como um campo vasto para empreender e transformar. Quer saber mais? Então acompanhe o programa Empregos e Soluções.