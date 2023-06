Advogada que disse 'adorar' crime passional no Dia dos Namorados é investigada pela OAB

A advogada Élida Fabrícia está sendo investigada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil após afirmar, nas redes sociais, que "Dia dos Namorados combina com crime passional".

Em nota, a entidade disse que vai avaliar "possível infração ético-disciplinar" e também informou que acionou os órgãos competentes dentro da instituição para que as investigações sejam realizadas.

Fabrícia também ocupa um cargo no conselho federal da OAB no Piauí, do qual pediu afastamento após repercussão do caso.

'Adoro'

Ela publicou a declaração em vídeo nas redes sociais, no dia da data comemorativa, em 12 de junho. Após receber críticas, a advogada apagou a publicação.

"Dia dos Namorados chegando e isso me faz lembrar aqueles gostinhos extravagantes da advogada criminalista. (...) Eu adoro crime passional. Adoro quando chega aquele processo quentinho, gostosinho, bem formado com crime passional. São os tipos de crimes mais interessantes pra gente trabalhar no Tribunal do Júri. Dia dos Namorados combina com crime passional", disse.