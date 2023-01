Advogado de Lula é ameaçado em aeroporto de Brasília; veja o vídeo

Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, foi ameaçado e agredido verbalmente na manhã desta quarta-feira (11) dentro do banheiro do aeroporto de Brasília. O prórpio agressor filmou tudo.

Nas imagens, Zanin aparece esconvando os dentes enquanto um homem de máscara se aproxima e começar com as ofensas. "Vontade de meter a mão na orelha. Tinha que tomar um pau", diz o suspeito que também aparece nas imagens refletidas do espelho. Ele ainda não foi identificado.

????ATENÇÃO: Cristiano Zanin, advogado do presidente Lula, é atacado por bolsonarista em aeroporto. pic.twitter.com/gwV033cxvp — CHOQUEI (@choquei) January 11, 2023

Zanin se mantém calmo e não responde às provocações. Em seguida, ele sai do banheiro e aciona um segurança que aparece na porta do banheiro.Segundo O Globo, testemunhas contaram que o agressor estava acompanhado de duas pessoas.

"Lamento, espero que essa pessoa que fez esses ataques e seus comparsas sejam punidas", disse o advogado á colunista Bela Megale

O caso será investigado, segundo o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), José Alberto Simonetti.