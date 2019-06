Advogado diz que celular de Najila sumiu após primeiro depoimento

A modelo Najila Trindade Mendes de Souza, que acusa Neymar de estupro e agressão, foi ouvida nesta terça-feira (18) na 6ª Delegacia de Defesa da Mulher, em São Paulo. Ela ficou mais de 4 horas no local, acompanhada pelo novo advogado, Cosme Araújo. Ao sair, foi para uma delegacia ao lado para falar sobre a denúncia de arrombamento do seu apartamento. A informação é do G1.

O advogado Cosme Araújo afirmou que Najila bateu em Neymar, como mostra trecho de vídeo que vazou na internet, em reação à agressão que sofreu no dia anterior.

"Ela bateu nele porque baiano é bicho arretado, bateu levou", diz.

A Justiça determinou ontem que Najila entregasse o telefone celular para a polícia. O advogado afirmou que ela não o fez porque não está mais com o aparelho. “Ela disse onde ficou o celular, ou no carro do ex-advogado ou na casa onde ela esteve depois no dia que ela esteve aqui”, afirmou. “Ela saiu para vir aqui prestar depoimento e quando saiu daqui ela foi levada para um hospital. Quando ela voltou não teve mais acesso ao celular", explicou.

Terceiro advogado de Najila, Cosme mora em Ilhéus e foi para a delegacia tratar do caso pela primeira vez hoje, afirmando ter um "manancial" de provas a favor da sua cliente. "Lembra do caso Mike Tyson? Qual foi a diferença? Ele tá condenado. Lembra do Robinho? Tá condenado a 9 anos em grau de recurso. Porque Neymar é o rei? Não sei.”

O defensor destacou que Najila foi ouvida em três inquéritos e ainda em um terceiro caso. Nos três primeiros, ela é vítima - o estupro que teria acontecido em Paris e o arrombamento de seu apartamento em São Paulo. Por precatório, foi ouvida também no inquérito em que Neymar é investigado pela divulgação de fotos íntimas dela. O quarto procedimento, que ainda não é inquérito, trata de uma possível extorsão do primeiro advogado de Najila ao estafe de Neymar. Najila não é investigada em nenhum procedimento policial, ressaltou o defensor.

Ele definiu o estado de ânimo da modelo como o de uma "pessoa que já morreu e só falta deitar".