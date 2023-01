Advogado diz que Dani Alves mudou versões para 'esconder traição'

Novo advogado de Daniel Alves, Cristóbal Martell falou sobre os motivos que fizeram o jogador mudar algumas vezes sua versão sobre o que ocorreu na boate Sutton, em Barcelona, na madrugada de 30 de dezembro. O brasileiro é acusado por uma jovem de 23 anos de agressão sexual.

Segundo Martell, em conversa com o programa Hablando Claro, do canal espanhol TVE, uma das razões seria a tentativa de Daniel em esconder da esposa a traição. Ele é casado há cinco anos com a modelo Joana Sanz. Na última quinta-feira (26), ela excluiu várias fotos que tinha com o marido do feed do Instagram.

"Ele estava em choque", declarou rapidamente o advogado. "Devia se tratar de ocultar a infidelidade de sua mulher", completou.

A conversa aconteceu pouco depois de Martell ter uma reunião com o lateral direito, ocorrida durante duas horas no centro penitenciário de Brians 2, perto de Barcelona. De acordo com a reportagem, o advogado não aceitou gravar a entrevista, mas respondeu algumas perguntas de um repórter da TV com a câmera desligada.

Daniel Alves entrou em contradição algumas vezes durante os depoimentos que prestou às autoridades da Espanha. Segundo o jornal El País e a TV3, foram três mudanças:

Inicialmente, o baiano tinha negado qualquer encontro com a jovem, assim como a relação sexual. Ele afirmou isso em um vídeo enviado ao canal espanhol Antena 3 há duas semanas, quando as acusações se tornaram públicas. Depois, em depoimento à juíza que investiga o caso, Daniel Alves teria dito que estava no banheiro da boate Sutton, onde o episódio teria acontecido, quando a mulher entrou. O lateral afirmava não ter tido contato algum com a jovem, e que ficou parado, sem saber o que fazer; Por fim, o jogador admitiu que fez sexo com a suposta vítima, mas garantiu que as relações foram consensuais. De acordo com o El País, que ouviu fontes da Justiça espanhola, Daniel Alves disse que a mulher se lançou em direção a ele no banheiro para fazer sexo oral. Além disso, o brasileiro afirmou que não tinha dito nada até então para "protegê-la".

Daniel Alves está preso provisoriamente em Barcelona há uma semana, desde a última sexta-feira (20). Na terça-feira (24), o jogador contratou Cristóbal Martell, que é um renomado advogado de Barcelona especialista em direito penal.