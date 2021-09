Advogado-geral da União, Bruno Bianco também testa positivo para covid-19

O advogado-geral da União, Bruno Bianco, também testou positivo para a covid-19. De acordo com a assessoria de imprensa do ministro, ele fará novos testes e aguardará os resultados em isolamento. Nesta quinta-feira, 23, Bianco compareceu presencialmente à cerimônia de recondução do procurador-geral da República, Augusto Aras. De máscara, o ficou ao lado do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, que também usava a proteção facial contra a covid-19.



Também nesta sexta-feira, 24, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, anunciou no Twitter que está com o novo coronavírus. Ainda na Esplanada, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testou positivo para a doença na terça-feira, quando estava em Nova York acompanhando o presidente Jair Bolsonaro na 76ª Assembleia-geral das Nações Unidas (ONU). Tereza Cristina não estava no grupo que foi aos EUA.



O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro, também testou positivo para covid-19. A informação foi dada pelo próprio parlamentar no Twitter nesta sexta. Ele estava na comitiva presidencial que esteve em NY.