Aeroporto de Salvador ganha prêmio por boa gestão sociambiental

Pelo segundo ano seguido, o Salvador Bahia Airport foi reconhecido com o Prêmio Via Viva, concedido pelo Ministério da Infraestrutura.

O aeroporto teve a maior pontuação no Índice de Desempenho Ambiental (IDA) para o setor de transporte e infraestrutura. O IDA avalia as práticas de gestão socioambiental e verifica a qualidade da evolução do compromisso do setor, servindo como parâmetro para avaliar a eficácia de programas de sustentabilidade, como o AIRPACT.

Este é o segundo prêmio em sustentabilidade que o aeroporto, que faz parte da rede VINCI Airport, ganha em 2021. Em junho ele foi apontado como o mais sustentável do Brasil pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Redução da emissão de carbono

Desde que a VINCI Airports começou a operar o Salvador Bahia Airport, em 2018, o Salvador Bahia Airport reduziu suas emissões de carbono em cerca de 30% devido à implantação de uma usina solar com 11 mil painéis solares; a substituição dos sistemas de iluminação e refrigeração por outros mais eficientes.

Esses resultados são fruto da AIRPACT, estratégia ambiental da VINCI Airports, principal operadora de aeroportos privados do mundo, administrando 45 aeroportos em 12 países da Europa, Ásia e Américas e, mais especificamente, o Salvador Bahia Airport desde 2018. Todos os seus aeroportos devem atender a metas ambientais ambiciosas, alcançando a neutralidade de carbono em sua rede em 2050. Em 2021 a VINCI Airports introduziu o combustível sustentável de aviação (SAF) pela primeira vez no aeroporto de Gatwick em Londres e anunciou uma parceria com a Airbus e a Air Liquid para promover o uso de hidrogênio e acelerar a descarbonização do setor de aviação.

“A política Airpact, da VINCI Airports, nos estimula a ser líder na descarbonização do transporte aéreo, portanto continuaremos avançando e inovando na área ambiental no nosso aeroporto e engajando nossos parceiros, subconcessionários e a comunidade local para a sustentabilidade”, diz Yann Le Bihan, diretor técnico do Salvador Bahia Airport.