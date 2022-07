O Aeroporto de Salvador confirmou, na manhã desta segunda-feira (11), um voo inédito partindo de Salvador com destino a Guanambi, no interior da Bahia. O voo será operado pela Azul Conecta e é o primeiro regular da companhia no aeroporto.

A aeronave partirá da capital baiana todos os sábados às 12h25, retornando de Guanambi aos domingos às 15h35.

