Aeroporto de Salvador inaugura novos destinos da Azul nesta alta temporada

A Azul Linhas Aéreas vai aumentar a oferta de voos a partir do Aeroporto de Salvador, acrescentando três novos destinos nesta alta temporada: Montes Claros, em Minas Gerais; Porto Velho, capital de Rondônia, e São José do Rio Preto, município de São Paulo. Haverá também saídas da capital baiana para Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul; Cuiabá, a capital de Mato Grosso; Uberlândia, em Minas; Goiânia, capital do estado de Goiás, e depois de três anos, a Azul vai decolar novamente de Salvador para Foz do Iguaçu, no Paraná. As operações começarão a partir de 17 de dezembro deste ano e as passagens já estão à venda.

“Salvador é um dos principais destinos do país, contribuindo para a retomada do turismo e da malha aérea nacional. Como a parceira de 250 companhias aéreas em todo o mundo, a VINCI Airports está comprometida em aproveitar ao máximo a recuperação à frente. Prova disso é que, em julho, atingimos um pico de 76% na recuperação de viagens em relação ao mesmo período de 2019, acima da média nacional, que foi de 70%”, destaca Marcus Campos, gerente de Marketing e Promoção Aérea do Aeroporto de Salvador, companhia do grupo VINCI Airports.

As decolagens para Montes Claros serão às terças, quintas e sábados, com saída de Salvador às 13h15 e de Minas Gerais às 10h25. As viagens para Porto Velho acontecerão aos sábados, com saída de Salvador às 22h20 e do município de Rondônia às 22h20. Para São José do Rio Preto, as saídas também serão aos sábados, com saída da capital baiana às 2h40 e de São Paulo às 12h25.

Já para Foz do Iguaçu, os voos saem de Salvador às terças e sextas-feiras, à 1h. No mesmo dia, eles partem da cidade paranaense com destino a Salvador às 13h45. Para Porto Alegre, as viagens serão aos domingos, saindo de Salvador às 2h50 e de POA às 7h. Para Cuiabá, as viagens acontecerão de segunda a sábado, com saída da capital baiana às 21h45 e saída de Mato Grosso às 17h. Haverá voos saindo de Salvador para Uberlândia aos sábados, às 19h20, e no sentido contrário aos domingos, às 7h45. As saídas para Goiânia estarão disponíveis às segundas, quartas, sextas e domingos, com saída da capital baiana às 2h45 e saída da capital goiana às terças, quintas, sábados e segundas-feiras às 23h55.



Agenda semanal da Azul a partir de dezembro:

Montes Claros: 3 voos semanais (ter / qui / sáb)

Foz do Iguaçu: 2 voos semanais (ter / sex)

Porto Alegre: 1 voo semanal (dom)

Cuiabá: 6 voos semanais (seg a sáb)

Porto Velho: 1 voo semanal (sáb)

São José do Rio Preto: 1 voo semanal (sáb)

Uberlândia: 1 voo semanal (sáb)

Goiânia: 4 voos semanais (seg, qua, sex e dom).

