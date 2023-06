Aeroporto de Salvador suspende pousos e decolagens e causa transtornos a passageiros

As atividades de pousos e decolagens no aeroporto de Salvador foram temporariamente suspensas durante a noite desta terça-feira (6). Até as 22h, aviões seguiam sem sair ou chegar ao solo soteropolitano. Procurada pela reportagem, a concessionária Vinci Airports, responsável pelo terminal, informou que a causa da suspensão são 'restrições operacionais'. Segundo a empresa, a pista "voltou a estar praticável às 23h59".

"Estamos envidando todos os esforços para normalizar as operações o mais rápido possível e pedimos que os passageiros entrem em contato diretamente com a companhia aérea responsável pelo seu voo, a fim de obter informações atualizadas", conclui a nota

Prejuízos

Devido ao incidente, mais de 20 voos foram cancelados em Salvador. A Azul precisou cancelar cinco voos e alternar três para outros aeroportos. Já a Gol, cancelou 19 voos e alternou outros quatro.

Nas redes sociais, usuários se queixam da situação. "Aeroporto de Salvador fechado e 'nóis tá' como?! Esperando há 1h dentro do avião, que teve que pousar em Fortaleza", disse uma. "E lá vamos nós pra mais um dia de caos por causa do aeroporto de Salvador…", publicou outro.

Outra internauta relatou no Twitter que o irmão tentava chegar a Salvador. "Ele estava vindo de Buenos Aires. Teve conexão em SP. chegando em SSA, não pode pousar. Foi para Porto seguro, onde a aeronave foi abastecida. Voltou para Guarulhos, porque Maceió não comporta mais aeronave", relatou.