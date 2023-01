Aeroporto de Salvador terá voos para 41 destinos na alta temporada; saiba detalhes

O Aeroporto de Salvador, integrante da rede VINCI Airports, terá uma alta estação com uma expansão na variedade de voos e novas operações que garantem o conforto e comodidade dos visitantes.

A estimativa é que a maior oferta de assentos seja na segunda semana de 2023, com mais de 190 mil disponíveis, entre voos nacionais e internacionais. Além disso, o aeroporto terá 41 destinos durante a alta temporada de verão na Bahia, representando um recorde desde o início da concessão.

Entre o final de 2022 e início de 2023, o Aeroporto de Salvador contará com 37 destinos domésticos e quatro internacionais, sendo quatro destinos a mais do que no último mês de janeiro. A alta temporada no Aeroporto de Salvador também marca o retorno de todos os destinos europeus ofertados antes da pandemia.

A TAP vai operar seis partidas semanais com destino a Lisboa e a Air Europa retoma seu voo para Madri, com duas frequências internacionais. Desses dois grandes centros, é possível conectar para dezenas de destinos dentro do Velho Continente.

Fruto dos esforços conjuntos da VINCI Airports com seus parceiros, o voo Salvador x Montevidéu será retomado após seis anos e comercializado pela GOL Linhas Aéreas. A companhia já está comercializando outra rota internacional desde o começo de dezembro: Salvador x Buenos Aires.

Aeroporto mais completo

Além de ampliar a oferta de voos, a VINCI Airports vai oferecer mais operações comerciais para que os passageiros tenham uma melhor experiência em Salvador. Dentre as novas opções, estão a Subway, Espetto Carioca e a Pizza Hut, que passam a operar na Praça de Alimentação, no 1° Piso do aeroporto.

Outra novidade é que o Kopenhagen Café retornou ao terminal e a rede Bob´s ganhará, nos próximos meses, novos espaços. Além disso, foi inaugurado um espaço dedicado às obras e à vida de Jorge Amado, um dos maiores autores brasileiros e uma referência da cultura baiana. A nova loja fica no piso térreo, na área pública, próxima ao desembarque.

Para os que acabaram de chegar do exterior ou estão de saída do Brasil, a nova unidade da casa de câmbio Global Exchange, próxima ao desembarque internacional no piso térreo, vai ajudar os passageiros com as mais de 25 moedas disponíveis. Atualmente a Global Exchange já conta com um quiosque na área do check-in com atendimento 24h e, em breve, inaugurará mais uma loja no desembarque doméstico.

Para os que desejam uma experiência premium, foram inauguradas duas salas VIP no Salvador Bahia Airport. A primeira, localizada na área pública, próxima à entrada do acesso ao embarque, e a segunda no corredor dos portões 18-23 na área de embarque.

Além dos tradicionais comes e bebes, os espaços da Ambaar trazem também cabines de reunião privativa, chuveiros e área infantil. O acesso às salas da Ambaar Club funcionam através do One Day Pass e também via Priority Pass e LoungeKey.

