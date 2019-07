Aeroporto inicia obras em áreas de embarque e restituição de bagagens

Começam na noite dessa quarta-feira (31) as obras de ampliação da sala de espera do embarque e da área de restituição de bagagens do Salvador Bahia Airport. O aumento da área total vai possibilitar ainda a instalação de mais uma esteira de bagagens. Em virtude da ampliação, a localização das escadas rolantes e elevadores que levam até a área de desembarque será alterada. Os equipamentos serão isolados para retirada e demolição da sua estrutura a partir das 21h de hoje e outro conjunto mais moderno será instalado próximo ao portão de embarque 1.

Durante as intervenções, ocorrem também mudanças no fluxo do desembarque doméstico. Placas de sinalização provisória dispostas no local e agentes do terminal vão orientar os passageiros, indicando o caminho a seguir. Os viajantes serão direcionados para a área de desembarque remoto, no andar térreo.

A conclusão da ampliação está prevista para setembro, quando haverá a retiradas de tapumes e colocação de sinalização definitiva. A administração informa que os impactos são temporários, mas necessários para aumentar a capacidade do Aeroporto e torná-lo mais seguro, funcional e confortável.

Ainda este ano, o Salvador Bahia Airport vai apresentar uma série de melhorias aos seus usuários. Entre as mudanças previstas no Contrato de Concessão estão a expansão do terminal de passageiros em 22 mil m², modernização de banheiros e fraldários, ampliação do pátio de aeronaves, requalificação da pista principal, construção de novo píer com seis novas pontes de embarque, melhorias no sistema de refrigeração, novo sistema de detecção e combate a incêndios, reforma de todas as subestações de energia com painéis modernos e automáticos, e aquisição de novos grupos geradores, trazendo mais confiabilidade ao sistema.