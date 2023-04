As empresas estão sempre procurando novas tecnologias, tendências de mercado e ideias criativas para se destacar no mercado e se adaptar às necessidades dos clientes. Mas, afinal, o que é uma empresa inovadora? Uma de suas principais características é a capacidade de experimentar novas ideias e abordagens, mesmo que elas pareçam arriscadas ou fora do convencional.



Outra característica de uma empresa inovadora é a valorização da cultura organizacional, a criatividade e o pensamento crítico. Afinal, essa diversidade de ideias e opiniões pode ser fundamental para impulsionar a inovação na companhia. Além disso, é preciso estar sempre atenta às mudanças do mercado e às novidades tecnológicas.



Segundo a estratégia de inovação, as empresas precisam de três fatores principais, que chamamos de "3Ps": Problemas, Pessoas e Processos. Isso porque, toda empresa tem problemas a resolver, objetivos a serem alcançados e desafios a superar. Já os processos ajudam a organizar o trabalho das pessoas e na resolução dos problemas, a fim de garantir o sucesso da empresa. E, por fim, as pessoas são a base para que a roda continue girando de forma positiva. Portanto, para implementar uma estratégia de inovação eficaz, é essencial avaliar cada um desses três fatores e garantir que fiquem bem alinhados com a estratégia do negócio.



Embora seja verdade que empresas inovadoras investem tempo e recursos para se manterem atualizadas e competitivas, você não é obrigado a fazer o mesmo. No entanto, é importante lembrar que investir em inovação é uma maneira de aumentar o faturamento, superar a concorrência e garantir a sobrevivência da empresa em um mercado em constante mudança.



Ao decidir não investir em inovação, há o risco de ficar para trás e perder oportunidades valiosas. É importante lembrar que a inovação é um processo contínuo, e uma empresa que já foi inovadora não necessariamente permanecerá assim. Por exemplo, a Netflix foi pioneira em seu mercado, mas o que ela trouxe de novo recentemente? Da mesma forma, a Apple lançou produtos revolucionários, mas após a morte de Steve Jobs, qual foi sua grande inovação? É preciso que as empresas entendam que a inovação deve ser uma prioridade constante e que o investimento em pesquisa e desenvolvimento é fundamental para se manter competitivo em um mercado em constante mudança.



Por fim, no geral, uma empresa inovadora é aquela que valoriza a transparência, criatividade, colaboração e a diversidade de ideias e investe em pesquisa e desenvolvimento para criar produtos e serviços diferenciados. Tais negócios são fundamentais para impulsionar o progresso e a inovação em diversos setores da economia e estão comprometidos em construir relacionamentos duradouros com seus clientes e parceiros.



Denis Ferrari, é CEO da Azys, primeira aceleradora de inovação independente do Brasil e possui canal de vídeos no YouTube sobre inovação, empreendedorismo, startup.