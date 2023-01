Afinal, o que esperar de 2023?

2023 começa sob esperança e incerteza: a pandemia da covid-19 não acabou, a Guerra da Ucrânia, idem, e as projeções para a economia brasileira flertam com o pessimismo. Mas há o outro lado: a confiança sobre melhorias na educação pública, a expectativa da retomada do diálogo entre diferentes e a possibilidade de novas revelações – vindas do mistério do espaço sideral.

O Brasil inicia este ano, mais uma vez, com a missão de lidar com as heranças do passado. No horizonte, a necessidade de reduzir o desmatamento, recuperar o fôlego à beira da recessão econômica temida pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), devolver ao prato de 33 milhões de brasileiros o alimento e agir diante da evasão escolar que mata no pé a semente dos futuros que poderiam ser.

Daqui a dez meses, talvez tenhamos respostas sobre galáxias e buracos negros. Dois grupos de astrônomos brasileiros investigarão os dados de um telescópio da Nasa lançado em 2021 para responder de onde nós, humanos, viemos. É um sopro de fé. Para quem se interessa pela parte holística da coisa, o horóscopo chinês mostra 2023 como mais feliz e pacífico – duas qualidades em falta no Brasil.

Para refletir o novo ano, o Correio listou 10 aspectos que importam a todos. Não são previsões, mas indicam o que nos espera.

1. A pandemia da covid-19 acaba?

Essa é uma pergunta que ninguém responde com precisão: a capacidade de mutação do coronavírus está comprovada, o que dificulta uma análise certeira sobre o futuro, e, enquanto você lê este texto, uma nova variante do vírus que provoca a covid-19 se alastra pela China – em dezembro passado, 18% da população chinesa foi contaminada. Mas é possível sugerir cenários.

O médico e doutor em Neurociência, Miguel Nicholelis, desde o princípio uma referência no acompanhamento da crise sanitária global, explica que o Brasil começa o ano sem plano federal de atuação em possíveis novas ondas destruidoras da doença. “Em países como o Reino Unido, existem comissões científicas independentes que acompanham toda a sorte de riscos”, contrapõe.

Pandemia da covid-19 começou em março de 2020 na Bahia (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Como o senso de urgência sobre a pandemia está esvaziado, na opinião dele, surtos da covid-19 podem ser potencializados, aqui, pelo esquecimento da máscara e escapes imunológicos, casos em que as vacinas disponíveis não protegem os indivíduos. O ano virou, mas a pandemia ainda existe.





2. Novas perspectivas para a Guerra da Ucrânia

Quando começaram as investidas da Rússia sobre a Ucrânia, em fevereiro de 2022, especialistas acreditavam que, em dias, o conflito seria resolvido. Às vésperas de completar um ano, a Guerra da Ucrânia não dá sinais de fim em 2023. Na última quinzena de 2022, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, encontrou autoridades dos Estados Unidos, em Washington, capital norte-americana, o que soprou a brasa do conflito. Em resumo, a invasão da Ucrânia pela Rússia aconteceu devido ao avanço da Otan, organização militar formada por 28 países, no Leste Europeu.

Guerra na Ucrânia completará um ano em fevereiro (Foto: Aris Messinis/AFP)

A Ucrânia pediu adesão formal à Otan – o que ainda não aconteceu. Para Robert Georg Uebel, professor de Relações Internacionais da Escola Superior de Propagando e Marketing (ESPM), a Rússia tem dado sinais de que está disposta a negociar um cessar fogo, mas “distante de negociações de paz”. “Também não podemos esperar uma atuação mais assertiva do conselho de segurança das nações unidas. Qualquer decisão será intermediada trilateralmente, talvez de outros fóruns, ou até Assembleia Geral da ONU".



3. Educação pública na berlinda

A educação brasileira tem mudanças programadas. A primeira delas é a reforma nacional do Ensino Médio, que determina a substituição de disciplinas tradicionais por áreas do conhecimento, como acontece no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A ideia é aperfeiçoar a preparação dos alunos para a prova. A preocupação é que esse projeto, no entanto, desvie os estudantes das Ciências Humanas, como História e Filosofia.

Enem é o foco da nova Reforma do Ensino Médio (Foto: Shutterstock)

Isso porque, no Brasil, os cursos mais concorridos no vestibular, como Medicina e Ciências da Computação, são aqueles em que os alunos devem melhor pontuar em Ciências da Natureza [Matemática, Química e Física] “Não dá para prescindir das ciências humanas. Sem elas, fica-se sem a bússola moral”, avaliou Daniel Cara.

Para o professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo (USP), a tendência para 2023 é de incremento dos investimentos na educação. Até porque 11% das pessoas (2 milhões) entre 11 e 19 anos estão fora da escola e as universidades públicas enfrentaram cortes de mais de R$ 1 bilhão em 2022.





4. O que esperar do novo governo

O novo governo começa com a promessa de reconciliar os Brasis divididos. Esse compromisso é, também, um dos maiores desafios da nova gestão. “As mudanças que veremos serão gritantes, porque acontecerão contrastando com destruição e terra arrasada. O novo governo está repleto de gente competente”, opina Letícia Sallorenzo, pesquisadora da estrutura discursiva das fakes news, doutoranda na Universidade de Brasília (UNB).

Lula (PT) será presidente do Brasil pela terceira vez (Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação)

O presidente eleito, Luís Inácio Lula da Silva (PT), cumprirá o terceiro mandato – ele foi presidente entre 2002 e 2010 – e deve repetir as fórmulas das gestões anteriores, como o investimento em políticas sociais voltadas para os mais pobres. No horizonte, pairam expectativas sobre ações voltadas para a redução do desemprego – há 3,4 milhões de pessoas na fila por um emprego há mais de dois anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) -, regulamentação do trabalho intermediado por aplicativos, como o serviço de entrega e ações para microempresários.





5. Nova onda de ‘polarização’

A polarização política é comum ao processo democrático – lembre do longo tempo de polarização entre o PSDB e PT. O problema, na verdade, é a radicalização das posições contrárias à democracia, às vezes taxadas como “polarização”, que não tende a arrefecer em 2023. “O país terá que lidar com esses ataques antidemocráticos nos próximos anos. Podemos observar processo semelhante nos Estados Unidos, Trump perdeu a eleição, mas o ‘trumpismo’ não”, explicou Fábio Lima, doutor em Letras pela Universidade de São Paulo e pesquisador em Pragmática. Ele se refere ao bolsonarismo.

Parte dos apoiadores de Bolsonaro questionou o resultado das urnas (Foto: Marina Silva/CORREIO)

Logo depois da derrota nas urnas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), minorias golpistas se uniram para protestar contra a vitória de Lula (PT). 2023 será o ano em que se tentará resgatar do abismo a possibilidade de diálogo entre brasileiros com diferentes opiniões políticas. “Será um dos maiores desafios da sociedade, não só do governo eleito, a reconstrução de um país que tenha a defesa da democracia como valor maior”.





6. Economia: crescimento ou recessão?

O crescimento da economia será “baixo”, adjetivam economistas. A previsão é de 0,8%. A inflação deve ficar na casa dos 5,2%, 0,6% a menos que em 2022. A taxa Selic, projeta-se, ficará em 11,5%. “Estamos falando de queda, mas ainda de uma das taxas de juros mais elevadas do mundo”, diz Fabrício Pitombo, professor de Economia da Universidade Federal da Bahia (Ufba). É nessa interação entre inflação e juros que pode estar o maior gargalo da economia para este ano, que ganhou de herança indefinições como as renegociações sobre o ICMS dos combustíveis e as restrições de oferta de petróleo provocadas pela Guerra na Ucrânia.

Banco Central elevou projeção da inflação para 2023 (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil)

Segundo o FMI, será um ano marcado por recessões econômicas. Internamente, com recursos para a manutenção e readequação do Bolsa Família, as expectativas são positivas em termos de consumo. Uma dúvida é como ficarão aqueles que se endividaram ao solicitar empréstimo consignado, facilitado pelo Auxílio Brasil, programa que substituiu o Bolsa Família no governo Bolsonaro.





7. As novas descobertas espaciais

Em 25 de dezembro de 2021, o telescópio James Webb, desenvolvido pela Agência Espacial Europeia (Nasa) e a Agência Espacial Canadense, era lançado no espaço, com a promessa de captar as galáxias mais distantes do universo. O início deste ano promete novas descobertas - e com participação brasileira. A partir de abril, pela primeira vez, dois projetos aqui do país analisarão diretamente dados do James Webb.

Imagem captada pelo telescópio James Webb (Foto: Handout/Nasa/AFP)

As observações, na Universidade Federal de Santana Maria (UFSM) e Observatório Nacional do Rio de Janeiro, seguirão até julho. “Em três meses, já esperamos ter resultados”, contou Rogemar André Riffel, professor do Departamento de Física da UFSM e líder do grupo de astrofísica. O plano é entender e descobrir novas galáxias e buracos negros.

Este ano também deve ser marcado pela construção de novos telescópios terrestres – o produzido pelo Brasil será inaugurado apenas em 2024. Serão mais doze meses de descobertas que ajudarão a entender de onde nós, todos poeiras das estrelas, viemos e para onde vamos.



8. Aposentadoria vai mudar – mais uma vez

Quem planeja a aposentadoria precisa saber que a regra da pontuação para ter acesso ao benefício será alterada. O segurado precisa de uma nova pontuação mínima, resultado da soma da idade com o tempo de contribuição – exemplo, 40 anos de idade e 20 e contribuição resultam 60. Em 2023, as mulheres terão que atingir 100 pontos e os homens, 105. A partir de hoje, 1º de janeiro, a idade mínima para pedir a aposentadoria é 58 anos para a mulher e de 63 para o homem.

Novas regras começam a valer em janeiro de 2023 (Foto: Antônio Cruz/Agência Brasil)

Professor de Direito Previdenciário da FGV do Rio de Janeiro, Kerlly Huback vê como um dos maiores desafios para este ano a regra do cálculo da pensão por morte, “considerada cruel”. “Exemplo, se um segurado falecer em atividade, contar menos de 20 anos de contribuição e deixar um só dependente, o valor da pensão chegará a 36% da sua média contributiva, considerada de 1994 em diante. O novo governo acena para a possibilidade de alteração”.

Mas tem boa notícia: a partir de janeiro, quem recebe um salário-mínimo de aposentadoria terá o valor reajustado para R$ 1.320.





9. O gargalo do meio ambiente

O debate sobre a preservação do meio ambiente possui todos os ingredientes para ser um dos principais do ano. 2022 foi marcado pela alta no desmatamento da Amazônia, onde a derrubada de verde cresceu em 59,5% em relação aos quatro anos anteriores, e queimadas no Pantanal, onde 19% da área reduziu-se a pó*. O garimpo ilegal constará na lista de prioridades para a preservação do meio ambiente em 2023.

Incêndios se alastraram pelo Pantanal (Foto: AFP)

A 27ª Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, realizada em novembro do ano passado no Egito, caracterizou os próximos 12 meses como definitivos para medidas como adaptação climática, colaboração entre empresas privadas e organizações para conter o aquecimento global e mitigar os gases do efeito estufa.

Outra ação em pauta é a restauração das instituições ambientes, como o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto de Conservação Chico Mendes (ICMBio), sucateado nos últimos seis anos.

Fontes: Instituto de Pesquisas Espaciais e MapBiomas.

10. Contas de energia mais caras

A conta de energia pesará no bolso dos brasileiros neste 2023. O preço da tarifa crescerá, em média, 6% em todo o país, prevê a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), que regula o setor. A alta na conta de luz é superior à projeção da inflação para o ano que vem.

Contas de energia ficarão mais caras (Foto: Arquivo CORREIO)

Existe um temor sobre a piora da crise energética, devido, sobretudo, à Guerra da Ucrânia, que afeta a importação de gás russo para países como o Brasil, onde o insumo é utilizado principalmente para abastecer as termelétricas, vulneráveis às crises hídricas. Em entrevista a repórteres em Bruxelas, o diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE), Fatih Birol, “estamos no meio da primeira crise global de energia. Pode ser que, ano que vem, não tenhamos nenhum gás russo no nosso sistema”.