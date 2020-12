Áfricas, do Bando de Teatro Olodum, será exibida online nesta sexta (18)

O 13º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana – Fenatifs segue em edição virtual no YouTube, até sábado (19) , no YouTube. O destaque desta sexta (18) é a montagem infantojuvenil Áfricas, às 19h. Dirigida por Chica Carelli, a peça revela histórias, mitos e contos do continente africano. As coreografias de Zebrinha, a música de Jarbas Bittencourt, o figurino de Zuarte Júnior e o cenário de Helio Eichbauer servem como base para levar para as crianças a narrativa dos griôs. Depois da apresentação do espetáculo, acontece às 20h um debate sobre os 30 anos do Bando de Teatro Olodum, que realizou montagens como Cabaré da Rrrrraça e Ó Paí Ó, um clássico que deu origem a uma série de TV e a um longa-metragem.