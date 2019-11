Afro Fashion Day 2019 tem data e local confirmados

No dia 30 de novembro, a praça do Terreiro de Jesus vai se transformar em uma grande passarela. Nela, 64 modelos negros vão mostrar seu talento desfilando as criações de 47 marcas, estilistas e designers de acessórios baianos no Afro Fashion Day (AFD), evento que chega à sua 5ª edição reforçando seu compromisso com o Mês da Consciência Negra.

Com o tema Blocos Afro, o AFD 2019 faz uma homenagem a estas entidades, exaltando a beleza das estamparias criadas pelo Olodum, Filhos de Gandhy, Malê Debalê, Ilê Aiyê, Muzenza e Cortejo Afro. Ao longo deste ano, as marcas de moda participantes do desfile receberam cortes de tecidos de antigas fantasias e com eles criaram peças que trazem um novo significado.

Com classificação livre e aberto ao público, o desfile deste ano será realizado às 16h. A programa começa antes, às 14h, com atividades no Espaço Kids, com o Clubinho da Tia Lalala, comandado por Najara Black e uma edição especial da Feira da Sé, que vai trazer como novidade o conceito de see now, buy now (veja agora, compre já) com várias marcas presentes no desfile comercializando suas criações.

Das 47 marcas, 34 são relativas a roupas, enquanto 13 assinam o style dos acessórios. São elas: Abanto; Adriana Meira; Ateliê 2; Ateliê Casa Linda; Black Atitude; Boutique Negralá; By Aninha Acessórios; Closet Clothing; Com Amor, Dora; Costa Ribeiro; Crioula; Cynd Biquínis; Fagner Bispo, Goya Lopes; Incid; Jeferson Ribeiro; João Damapejú; Katuka Africanidades; Kelba Varjão Deluxe; La Abuela; Lú Samarato; Maria Coruja Ateliê; Meninos Rei; Mônica Anjos; NBlack; Negrif; Outerelas; Porto de Biquíni; Preta Brasil; Rey Vilas Boas; Silverino Ojú; Sonbrille; Sou Diva - tábompravocê?; Soudam; Soul Dila; Turbanque e Ziê, além das nove estreantes no evento: Cantuai; ColabZona; Filipe Dias; CP2P; Jeanne Gubert; o francês Marc Bell; MB Conceito; Realeza; Regina Navarro Bella Oyá e Wari.

Para orquestrar esse time, mais uma vez o projeto conta com a curadoria do produtor de moda Fagner Bispo. A direção artística será de Gil Alves e a beleza do desfile de Dino Neto e equipe.

Modelos

Desde a 1ª edição, em 2015, mais de 250 modelos já passaram pelo Afro Fashion Day, revelando nomes para a moda nacional e internacional, a exemplo de Ana Flávia, Gabriel Pitta, Lucas Evangelista e, mais recentemente, Josana Santos. “Estamos celebrando a cultura negra com a ajuda de quem luta para fomentá-la todos os dias, queremos trazer pra passarela todo o orgulho e exuberância da nossa herança africana”, explica a jornalista Gabriela Cruz, curadora do AFD desde o início do projeto.

Thainá Monteiro, Antônio Carlos Lima, Rute Batista, Luís Eduardo Rocha, Ingrid Ramos e Nicolas Ribeiro (Foto: Betto Jr.)

Este ano, o casting do desfile é formado por 15 agências locais: Agência Raí Silva; Bi Produções; Focus Moda; Home Model; Jovens Periféricos; Lea Mattos; Mega Model; Model Club Agency; One Models Bahia; PJT Models; Seven Two; The Agent; The Agent Model Bahia; Vivaldo Marques e Xtreme Model. E também por seis modelos selecionados entre os 996 que disputaram as vagas nas seletivas de bairro. São eles: Nicolas Ribeiro, Luís Eduardo Rocha, Antônio Carlos Lima, Thainá Monteiro, Ingrid Ramos e Rute Batista (suas histórias estarão na próxima segunda-feira, na série especial publicada semanalmente no Correio).

O Afro Fashion Day é uma realização do jornal Correio, com o patrocínio do Salvador Shopping, apoio institucional da Saltur, Vem Pro Centro, Pelourinho Dia & Noite e Prefeitura Municipal de Salvador, apoio Instituto ACM e Salvador Bahia Airport e parceria Sebrae, Melissa, Vizzano e Imaginarte.